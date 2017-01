Jimena Barón y Juan Martín del Potro fueron vistos juntos en Mar del Plata

Parece que el primer romance resonante del verano tiene como protagonistas nada menos que a Jimena Barón Juan Martín del Potro . El primer acercamiento habría sido en una fiesta privada.

Según cuentan testigos, Delpo y Barón se gustaron y luego se fueron juntos.

Luego a ambos los vieron juntos en el Aeropuerto Internacional Astor Piazolla de Mar del Plata el fin de semana.

Embed El elenco de "Quiero vivir a tu lado" no está bien. Pero nos divertimos que duele la panza. @mik3amigorena_ @flor_de_p @albertoajaka Un vídeo publicado por Jimena Baron (@baronjimena) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 5:20 PST



Angel de Brito fue el encargado de confirmar la noticia. "Recién Del Potro pasó a buscar a Jimena por el aeropuerto de MDQ. El romance del verano. Chau Maluma", tuiteó el periodista.

Jimena, cuando nacieron los rumores, fue irónica en las redes sociales: "Ahora me inventan un affaire nuevo, justo ahora no??? Que lo tengo ahí a Maluma. NO me van a cagar la soltería. Maluma, sigo sola bebe", expresó.

Sin embargo, los trascendidos de encuentros con la torre de Tandil suenan cada vez con más fuerza.