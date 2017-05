Jimena Barón se soltó y le contó a Mirtha los detalles de su relación con Del Potro

Jimena Barón confirmó este domingo al mediodía su apasionado romance con Juan Martín del Potro, a quien conoció en 2011 pero con quien comenzó a salir hace pocos meses, según sus propias palabras.

La actriz y ex pareja de Daniel Osvaldo contó detalles de su relación con el tenista en la mesa de Mirtha Legrand. Todo comenzó ante las incisivas preguntas de la conductora, quien a pocos minutos de comenzado su programa le preguntó sin vueltas sobre su reciente escapada a la ciudad de su novio, Tandil.

"¿Cómo van las cosas Jimenita? ¿Estuviste en Tandil?", arrancó la Chiqui. "Estuve en Tandil, fui con Morrison (su hijo) y una señora con cara de inocente nos sacó una foto, una señora que se hizo la perdida. Fue gracioso".

"No sé quién es el señor que va detrás, no lo sé, es como mi sombra", bromeó sobre la foto que mostraban en pantalla en la que aparecía Del Potro.

Entonces Mirtha intentó explicarle que su intención no era incomodarla sino conocer su situación sentimental. "Me da pudor, me pone nerviosa, nos está viendo, no estoy relajada pero le mandamos un beso", manifestó finalmente la morocha. "Disfrutá de este amor", le aconsejó la diva.

"Es que me sale todo mal, tengo pánico, con una persona conocida llegué a Ezeiza saludando como la Reina de la Vendimia y me dejaron en el Tigre. Juan es una persona muy conocida. Lo conocí en 2011 pero no pasaba nada. Me gustaba y todo bien pero yo no quería compromiso", indicó Jimena sobre su reencuentro con el tandilense meses atrás.

"Se fue antes de ayer a Portugal pero nos hablamos todo el tiempo. Por suerte la tecnología hace que estemos más cerca", detalló Jimena.

"Estás enamorada?", le consultó en ese momento de distracción Mirtha. "¡Ayyyyy me da calor!", respondió la actriz. "Debería ser más seria con las respuestas pero yo cuento todo por eso a veces quedo expuesta. El pobre está pagando los platos rotos de una relación mía porque todavía estoy recuperándome de eso. Además Morrison se enganchó bastante, lo ama, entonces ahora tengo otro peso", explicó.

"Me tengo un poco de fe para la próxima (por esta) relación. Una queda resentida, pero en el buen sentido de la palabra, porque te queda como ese sentimiento de no querer volver a sufrir. Con Juan me pasó porque además a veces él no puede acompañarme pero a mí me gusta vivir acá, mi trabajo es importante, la grabación de mi disco", enumeró la artista en un intentó por diferenciarse de aquella joven que al poco tiempo de conocer a Osvaldo dejó su carrera de lado para mudarse a Europa con el por entonces futbolista.