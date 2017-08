Jimena Barón recordó el blooper que realizó durante una visita al Papa Francisco

La foto del Papa Francisco bensando a Morrison, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, parecía ser sólo un hermoso recuerdo. Sin embargo, esa postal encerraba una historia inocente como desopilante.

"Encontrar la foto de Morrison con el papa Francisco... ese día fue mágico. Qué hermosa persona #blessed #agradecida #goals", escribió en su cuenta de Instagram la actriz lado junto a la imagen del día en el que pudo ver a Francisco con su bebé en brazos.

baron.jpg



A los pocos minutos de su publicación, una usuaria analizó la vestimena de Jimena e indagó: "¿El protocolo no es ir de negro". A lo que Barón dio a conocer la historia del detrás de su retrato: "Sí. Algo que Daniel jamás me avisó. Él no vino, fui sola con Momo y apenas llegamos al Vaticano veo que estaban TODOS de negro y yo de blanco como una paloma. Me hizo quedar como el ogt, quería matarlo", relató, con humor.

En ese momento, otra seguidora intervino: "¿Jajaja eras la única de blanco? Qué linda fotooooo". A lo que la modelo cerró, graciosa: "Y él cagado de risa... yo veía que caían todos de negro y pensaba... 'que coincidencia, todos vienen de negro'... Hasta que me di cuenta que algo andaba mal...".