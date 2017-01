Jimena Barón confirmó que se distanció de Gianinna Maradona tras las imágenes con Osvaldo

La relación entre Jimena Barón Daniel Osvaldo dejó consecuencias en la vida de la actriz que confesó haberse alejado de Gianinna Maradona

En un tiempo se mostraron unas imágenes de la hija de Diego con el futbolista en un boliche. Ella lo negó en Twitter:: "¡Dejen de romperme los huevos y de poner que me chapo a cada uno que me cruzo! Les copa el morbo, pero se van de tema". Mientras que Jimena disparó: "Caminando entre los misiles... ¿La gente no se cansa de ser mala, de mentir? Todo vuelve. Mi hijo es mi sol y mi laburo mi cable a tierra".

Sin embargo, el tiempo pasó y el delicado tema volvió a salir a la luz en El Diario de Mariana, programa en el que Barón afrontó todo tipo de preguntas. "¿Pudiste reanudar tu relación amistosa con Gianinna Maradona?", indagó Lucas Bertero. Y la actriz de Quiero vivir a tu lado respondió con un contundente "no".

Embed Cuando flasheas angel de VS pero sos Floro de @quieroviviratu pic.twitter.com/pYDTlZXxi3 — Jimena Baron (@baronjimena) 27 de enero de 2017

"No es un tema que me de ganas de hablar. Ella me dio una versión (de los hechos) y después salió un video que contradijo ese encuentro. Y para mí ya está. Soy muy honesta y muy fiel con todo. Incluso, soy muy honesta para decir cosas feas. A veces, esa característica me juega en contra. Pero soy así con mis amigas, con tema hombres y maridos de... Tengo código. Igual yo no desconfío de nada. Pero justo tuve una charla con ella en la que me contó algo y después, pobre, hubo un video que ella no se dio cuenta que hicieron".

"Yo me manejo distinto; no me sentí cómoda... ¿Si sentí una desilusión? No, bueno, que sé yo. No pienso mal de ella. Pero no me sentí cómoda. Yo, de haber sido al revés, no me hubiera manejado así... Después del video hablé una sola vez con ella y no hablé más".

"Yo soy muy amiga de Dalma, y Gianinna siempre fue la hermana de mi amiga. Después, al ser vecinas, y al pasar todo lo que me pasó a mi, nos hicimos muy amigas en ese momento. Pero después de eso, cada una siguió su camino".