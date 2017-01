Janet Jackson fue madre primeriza a los 50 años

La cantante Janet Jackson, de 50 años, dio a luz a su primer hijo, a quien llamaron Eissa Al Mana. "Janet tuvo un parto saludable sin estrés y descansa cómodamente", dijo su agente de prensa.

Janet Jackson sorprendió al mundo cuando anunció en mayo de 2016 que iba a tener un bebé, uniéndose así al club de las madres tardías que entre otras famosas integran Laura Linney, quien en 2014 tuvo un hijo a los 49 años, Geena Davis fue madre a los 46, Susan Sarandon a los 43 años, ambas actrices famosas por sus actuaciones en "Thelma & Louise". También, la actriz ganadora de un Oscar Halle Berry tuvo su segundo hijo a los 47.

Lo cierto es que la cantante y su esposo, el multimillonario catarí Wissam al Mana, han sido ayer padres de un niño. "Damos gracias a Dios por nuestra bendición", dijo en una entrevista en octubre pasado cuando mostró su pancita de seis meses.

"Están emocionados por dar la bienvenida al mundo a Elissa al Mana. El parto se desarrolló sin inconvenientes y Janet se encuentra descansando", agregó el representante de la artista.

La hermana del desaparecido Michael Jackson sorprendió el año pasado a sus fans con el anuncio de que suspendía su gira Unbreakable para dedicarse a la vida familiar. "En esta segunda etapa, la gira ha sufrido algunos cambios. Quería ser yo quien les contara que mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. Motivo por el que he tenido que retrasar la gira. Espero que puedan entender que es importante que haga esto ahora. Por órdenes médicas tengo que descansar. Pero yo no me he olvidado de ustedes", explicaba Jackson a través de un video a sus más de 3 millones de seguidores en las redes sociales.

La relación entre la hermana menor del clan Jackson y el empresario qatarí comenzó hace varios años hasta que en 2012 se casaron. Rápidamente su amor se tranfosrmó en descendencia y ayer la cantante de 50 años fue madre por primera vez en la ciudad norteamericana de Los Angeles.

Al principio la noticia fue sorpresiva y a la vez alegre para todos sus fanáticos, que son muchos alrededor del mundo, ya que, según una lista que publicó la revista Billboard en 2008, entre los 100 artistas musicales más importantes de todos los tiempos, Janet es la número 7.

La morena y Wissam al Mana se casaron en secreto hace cuatro años, tras conocerse en el 2010 durante la inauguración de un hotel en Dubai. Desde entonces, han sido pocas las veces que se han dejado ver.

padres. La cantante junto a su multimillonario marido Wissam al Mana.

Janet Jackson sorprendió al mundo cuando anunció en mayo

de 2016 que iba a

tener un bebé