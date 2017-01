Investigan si el incendio de la Catedral de San Nicolás fue causado de manera intencional

Las primeras pericias en la Catedral de San Nicolás confirmaron que el incendio que se desató el jueves en su interior "no fue causado por un desperfecto eléctrico". En ese sentido, el fiscal Julio Tanús, a cargo de la investigación, consideró que esto abría la hipótesis de una acción de terceros que podía ser "intencional" o "accidental", lo cual deberá ser dilucidado por en la causa.

La Catedral de la ciudad bonaerense de San Nicolás ardió en llamas ayer alrededor de las 3 de la tarde, sufriendo serios daños en su interior y la pérdida de elementos de valor patrimonial histórico que consternaron a la comunidad nicoleña, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

Bomberos de San Nicolás, con tres dotaciones y un camión escalera, y otra dotación de Villa Constitución trabajaron arduamente para apagar el fuego que avanzó rápidamente sobre las paredes, y el techo del edificio dejando gran parte del interior reducido a escombros y cenizas.

En la mañana de ayer, ingresaron al lugar para realizar las pericias correspondientes los equipos de Bomberos, Policía Científica, Municipio y peritos de Bomberos de la ciudad de La Plata, tarea que para la cual tuvieron que esperar más de 12 horas para que se enfriara el lugar. Los expertos realizaron un barrido total por el lugar, que está vallado y precintado por peligro de derrumbe, aunque aún no se plantearon tareas de apuntalamiento, lo cual surgirá de los estudios de las consecuencias sobre las estructuras.

El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 (UFI 3) de San Nicolás, Julio Tanús, indicó a LaCapital que "el personal de Bomberos a cargo de las pericias me confirmaron que no hay ningún elemento para decir que el incendio se debió a un desperfecto eléctrico, o corto circuito, en la Catedral".

En ese sentido, consideró que "por el contrario, entonces, tengo que interpretar y manejar la hipótesis de que hubo un tercero ajeno que fue la fuerza originante del incendio", por lo que si hubo el accionar de otras personas "si lo hicieron a propósito o no, no lo sabemos, por eso tampoco podemos descartar un hecho accidental".

Los resultados de las pericias, que quedaron a cargo de Bomberos de San Nicolás y Bomberos de La Plata, estarán dentro de una semana, pero el fiscal ya maneja esas conclusiones de modo preliminar, y es sobre lo que va a actuar, adelantó.

Consultado sobre si los expertos detectaron la presencia de algún material inflamable o combustible que haya sido llevado al lugar, Tanús afirmó: "No encontramos nada de eso, pero — aclaró— tampoco se necesita un litro de nafta para ocasionar un incendio allí, hasta con un encendedor se podía hacer porque dentro de la Catedral había muchos elementos combustibles como cortinas, muebles, maderas, etcétera".

También confirmó que "a la hora del incendio, la Catedral estaba abierta al público", y detalló que "incluso le tomamos declaración testimonial a una mujer que dijo haber visto a dos personas manipulando algún elemento eléctrico, aunque todo esto sigue siendo materia de investigación".

Respecto a las versiones que hablaban de la presencia de dos focos ígneos en la Catedral, el fiscal Tanús señaló que "en un primer momento pensamos que había dos focos del fuego, pero los peritos nos dijeron que en realidad hubo un foco principal, en el sector del altar principal, desde donde alguna partícula incandescente puede haber volado hasta el otro sector que se prendió inicialmente y luego se propagó".

En tanto, el funcionario judicial añadió que se están analizado las filmaciones dos cámaras de seguridad instaladas en los aledaños que podrían permitir reconstruir el movimiento de personas que ingresaron y salieron del templo.

Al respecto, el subsecretario de Protección Ciudadana de San Nicolás, Fernando Parigini, indicó a la prensa que ya aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las esquinas de Sarmiento y Mitre, y de calle Belgrano y Guardia Nacional, mientras que se especula que serían relevantes los aportes de filmaciones de otros frentistas con cámaras propias.

La causa está en manos el juez de turno de San Nicolás Ricardo Prat, pero la instrucción la realiza el fiscal, quien insistió: "Lo que podemos afirmar es que no hubo un desperfecto eléctrico, entonces por el contrario tengo que manejar la hipótesis de un tercer elemento. Si esas personas lo hicieron a propósito o no, no lo sabemos, por eso tampoco podemos descartar un hecho accidental".