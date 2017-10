Intimaron a Telecom a dar de baja el servicio a una anciana que no podía seguir pagando

La Justicia civil y comercial rosarina intimó a la empresa Telecom a dar de baja el servicio a una jubilada que no podía seguir abonando las boletas por el el uso de la línea de telefonía e internet debido a sus altos costos.

En declaraciones al programa Zysman 830, la abogada de la mujer, Juliana Ruchelli, comentó que "se trata de una señora a la que le llegaban entre 660 y 70 pesos de internet y telefonía y ella ya no la podía pagar. Ella había solicitado esa baja pero le seguía llegando la factura. Atento a la urgencia y a su malestar decidimos presentar una medida judicial urgente, que se llama autosatisfactiva, donde el juez considera que el derecho de la persona que reclama es muy visible. A ella se le estaba vulnerando el derecho a elegir".

"Telecom aducía que la mujer tenía deuda. Y el juez, con mucho criterio, consideró que, si había deuda, que la reclamaran por la vía judicial o administrativa correspondiente, pero que no la mantuvieran cautiva de un servicio que ella no quería tener. Hasta el día de hoy la empresa paga una deuda diaria porque no informa de qué se compone esa deuda".

"La Justicia le dio cinco días hábiles y ya pasaron dos meses", amplió la abogada, quien llevó adelante el caso junto a su colega Andrea Botello, ambas integrantes de de la ONG "Usuarios y Consumidores Unidos" en Rosario y Cañada de Gómez.

El juez en lo civil y comercial Marcelo Quiroga señaló en su resolución que desatender la manifestación de voluntad de una usuaria y negarle la posibilidad de "salir del sistema"" configura, claramente, una "actitud indebida".

El magistrado también destacó que "desde la óptica de la Ley de Defensa del Consumidor, la falta de una adecuada respuesta a la situación que planteó la usuaria, configura un incumplimiento al deber de información y al trato digno de la prestataria del servicio de telecomunicaciones".