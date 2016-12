Inseguridad en Cañada Rica

La zona rural de Cañada Rica se ha convertido en un lugar inseguro. Lo decimos a partir de una dolorosa experiencia propia, ya que el 25 de noviembre pasado un grupo de ladrones, al que la policía santafesina todavía no pudo identificar, ingresó en nuestra casa a plena luz del día y durante varias horas. Con la mayor tranquilidad, esta banda de delincuentes se dedicó al pillaje y el saqueo de cuanta cosa encontró a mano y juzgó interesante para llevarse. Desde utensilios de cocina hasta camas, y desde mesas y sillas hasta la heladera. No es sólo el perjuicio económico y el daño que estos ladrones perpetraron alevosamente para ingresar, lo que nos entristece es también el valor sentimental que se ha perdido irreparablemente, porque se trata de la casa que nuestros abuelos construyeron con mucho sacrificio en 1927, que se sostuvo a través de varias generaciones y donde nuestros antepasados dejaron su trabajo y sus mejores esfuerzos. Desde el día del robo no podemos regresar a nuestra casa sin aprensiones, porque nada nos asegura que lo que ocurrió no vuelva a pasar. Pese a que el tiempo transcurre sin que haya novedades respecto de quiénes fueron los ladrones y qué hicieron con las cosas que se llevaron, esperamos que se logre algún avance en la investigación, porque la impunidad es la promesa más segura de que los robos en la zona rural de Cañada Rica van a continuar. Lamentablemente, existe la creencia de que denunciar este tipo de episodios no sirve para nada y sólo provoca molestias. Por el contrario, pensamos que es necesario presentar la denuncia, porque si no, hacemos de cuenta que no pasó nada y alimentamos el circuito que posibilita el robo, la destrucción y finalmente la indiferencia ante esta degradación de la vida de todos los días en la zona.

DNI 17.471.555

DNI 16.738.645

Faltaron inversiones en energía

El presidente anunció que este verano vamos a tener cortes de energía. Lo cual no debe sorprendernos, considerando los severos problemas tanto de producción como de distribución del fluido. Hay que tener presente que desde el año 2002 en que se abandona la convertibilidad (ley 23.928, año 1991), los precios en general han aumentado aproximadamente 10 veces y las tarifas de energía, especialmente en Buenos Aires, no fueron modificadas significativamente. Con este panorama, es lógica la inexistencia de inversión en el sector energético en materia de generación y distribución. Los usuarios ya sabemos que padeceremos cortes y simultáneamente un incremento en el monto de las facturas de luz. Pero las autoridades tienen el deber de informarnos el destino de la recaudación, es decir si se aplica a reducir el déficit y si se invierte en mejorar los generadores y transmisores de energía. Pero esto no basta, deben comunicar si llegan fondos al sector para reducir los cortes en el futuro.

Guillermo Pizzo

DNI 16.249.761

El gran ausente y la aculturación

Feliz Navidad. El buen deseo y la mención de Papá Noel hacen que me pregunte por qué somos tan permeables a la penetración de costumbres, comidas y hábitos ajenos a nuestra cultura. En estos momentos en que globalmente se celebra la Navidad, considero necesario recordar su origen. Hace ya dos mil años atrás, en un humilde establo en Belén, nació un Niño Dios. Estaba su madre, la Virgen María, y el comprensivo José, su esposo carpintero. A poco de nacer el niño, llegaron los tres Reyes Magos de Oriente con dones para homenajearlo y adorarlo. Una estrella los había guiado a través de montañas y desiertos. Poco después, llegaron los pastores. Así, Navidad es el gran festejo del cumpleaños de Jesús. Hoy la publicidad global asocia a un viejito simpático gordinflón, Papá Noel, con la Navidad. Su "Ho, ho, ho" anuncia su presencia con un trineo tirado por renos, y a pesar de su peso y edad, y su abrigado y pesado ropaje, entra a los hogares con su bolsa de juguetes por la chimenea. Todo un vuelo imaginativo para la edad del personaje. Pero acá, para quienes sostenemos la fe católica y cristiana, y nos hemos criado en esta cultura, nos duele la intensa difusión extranjerizante y esta ausencia de identidad. Que además ha olvidado ese mensaje de amor y paz en aras de una materialidad excesiva. Si celebramos Navidad que el personaje principal que trajo amor y paz esté presente en el festejo y en los corazones. Feliz Navidad.

Cristina J. Goytia

El paro de los patoteros y embusteros

Vísperas de Navidad. Para desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri, no importan las fechas. Tampoco cuánto daño pueden hacer a los trabajadores engañándolos haciéndoles creer que el paro de los gremios es para protegerlos del impuesto a las ganancias. Hace unos días quedó demostrada la realidad y es que no querían que terminara el año sin enfrentar al gobierno. Sin embargo, la medida ha sido tan burda y malintencionada que la sociedad ha descubierto su verdadera finalidad y esto ha traído enojo a quienes han sufrido las consecuencias de perder el presentismo o el día laboral. La coctelera K está compuesta por gremialistas que siempre buscan poder y que sea acompañado por la abultada billetera. Son cómo la mercancía barata, de fácil venta. Detestan al oficialismo por no ser piojos resucitados, que estarían más acordes con estos individuos que antojadizamente arman revuelos y se trasladan por la ciudad como gente muy importante, de una institución a otra, acompañados por los medios de difusión que, equivocadamente, les conceden entrevistas donde la mentira tiene la primera palabra. Asumen el comportamiento de peronistas. que son los que hicieron mucho daño al país. Hoy quieren agruparse nuevamente reincidiendo en la doctrina kirchnerista que ha perdido poder por lo que todos sabemos. En definitiva, y porque la gente está harta de gremios salvajes, es hora que finalicen estas escenas de patoteros y embusteros que predican el "prepo" anidado en su ignorancia.

Alejandra Pérez Ortega

DNI 10.115.142

Cinco años pidiendo justicia

Otro año más, una nueva Navidad y un Año Nuevo comienza. Ya nada es igual desde tu partida. Yo tampoco soy la misma desde que no estás. ¡Cuántos recuerdos! Pero sólo eso, recuerdos. ¡Cuántas ganas de abrazarte, de decirte lo mucho que te quiero, de hacer "chin chin" juntos, de darnos un beso por el año nuevo. Pero son sólo eso, ganas. Armábamos juntos el arbolito, y días antes de tu partida recibiste tu último regalito. ¡Cuántas cosas quedaron atrás! ¡Cuánto amor sembraste en esta vida! Los días pasan, la vida transcurre y los dulces recuerdos quedan, pero no alcanzan. Mientras nosotros tratamos de seguir viviendo con este dolor, el homicida vial que causó la muerte de los cuatro, sigue en libertad recorriendo los distintos juzgados dilatando asumir su responsabilidad. Nuevamente, por quinta vez, el 24 y 31, mi pensamiento y mi corazón estarán con vos, Tincho. Porque el tiempo pasa pero el amor queda, y la esperanza de nuestro reencuentro también. Federico Teilletchea, el 15 de enero de 2012, a las 7 de la mañana en la ruta 41, altura San Antonio de Areco, se cruzó de carril y embistió frontalmente el auto donde viajaba Martincito y lo mató a él, a Mirta Radicci, y a Hugo y Facundo Sánchez. Circulaba a 170 km/h y borracho, según pericias oficiales. Federico Teilletchea es conductor profesional y circulaba constantemente por ese sector de la ruta. Federico Teilletchea sigue buscando artilugios para eludir su responsabilidad. Federico Teilletchea, beodo, mal ciudadano y cobarde. Seguimos en la espera de la tan ansiada justicia.

Nora Resta

DNI 16.536.357,

mamá de Martín Busalacchi





N de la R. El accidente se produjo cuando la familia rosarina viajaba en su auto para pasar unos días en la Costa Atlántica.

Quién es en realidad Milagro Sala

"La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, recibe frecuentemente a Milagro Sala y le asignó a Tupac Amaru 25.000 planes sociales, aparte del manejo en Jujuy de la mayor parte de las nuevas cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas del Plan Argentina Trabaja". No le interesa a Alicia Kirchner si no le alcanzan los fondos para abonar los salarios de los empleados públicos que le reclaman desde hace meses. Un contingente de 500 a 600 piqueteros de Tupac Amaru, seleccionados por Milagro Sala, se adiestran regularmente en el propio Tiro Federal de Jujuy con la complicidad de algunos mandos policiales que responden a las órdenes de la "gobernadora". Que se entienda entonces que Tupac Amaru forma parte del proyecto de Constituyente Social en el que convergen cientos de grupos de izquierda de todo el país y que se define confusamente como una especie de "refundación revolucionaria de la Argentina". En un reciente reportaje declaró: "Antes que ser argentina soy americana" y "antes que reconciliarnos con los blancos, ellos nos tienen que devolver todo lo que nos robaron". ¿Estaba la banda K creando una "fuerza de choque" para apoderarse de la totalidad de la República Argentina? Los disturbios ocasionados en el juicio contra la Tupac Amaru nos indican que los K necesitaban apoderarse del norte del país. Es inaudito e irrazonable que La Cámpora y los diputados y senadores del FpV griten desorbitados en defensa de una delincuente demonizada. Irracional hasta el punto de enfrentarse las mujeres con la polícia que custodiaba el ingreso a Tribunales, dando una imagen bochornosa como la de una diputada totalmente descarriada. Sin embargo, hay algo oculto debajo de la lengua de la Tupac Amaru que hay que "silenciar" Hay otros procesados y privados de la libertad que son ignorados por la banda K. ¿Saldrá a luz la incógnita? La lucha no es salvar a Sala, es hacerle callar lo que sabe. ¡Será justicia!

Maria Emilia Farros

DNI 14784332

Mar del Plata