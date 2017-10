Uruguay anunció que descubrió petróleo en el departamento Paysandú

El gobierno de Uruguay anunció ayer que "se ha descubierto presencia de hidrocarburos" en el litoraleño departamento de Paysandú, ubicado a 378 kilómtros de Montevideo.

"Este es el primer pozo exploratorio onshore (en tierra) en 30 años en Uruguay y el primero en el que se ha descubierto presencia de hidrocarburos", agrega la nota oficial.

El gobierno uruguayo precisó que "aún falta determinar si el descubrimiento es comercializable" y la ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse, comentó que "hay que ser prudentes" todavía. El pozo que arrojó estas señales alcanzó una profundidad de 845 metros y es el primero realizado por la empresa privada Schuepbach Energy Uruguay.

"El análisis de perfilaje mostró dos metros de arena con saturación de petróleo a una profundidad de 793 metros y la fluorescencia ocurrió a lo largo de todo el intervalo", indicó el comunicado oficial.

El próximo paso será estudiar el flujo de hidrocarburos a la superficie y "no se ampliará información hasta no concluir las nuevas etapas de trabajo", indicó el gobierno uruguayo. En Uruguay no se realizaban pozos de este tipo desde hacía 30 años, pero desde el año 2009 el gobierno promueve la búsqueda de hidrocarburos en mar y tierra. Ese año se realizó la Ronda Uruguay para atraer inversores, pero no dieron resultadosl os trabajos de YPF, Total y Petrobras, entre otras.