Una segunda mujer acusa de acoso sexual al ex presidente Bush padre

Una segunda mujer acusó de acoso sexual al ex presidente estadounidense George W.H. Bush, conocido como Bush padre, informó ayer la prensa estadounidense.

La actriz neoyorquina Jordana Grolnick relató un episodio similar al de la primera acusadora, Heather Lind, quien este miércoles realizó una denuncia a través de su cuenta de Instagram, que borró poco más tarde.

Grolnick explicó que Bush le agarró los glúteos en agosto del año pasado durante una sesión de foto en grupo en el Ogunquit Playhouse, en Maine.

La actriz dijo al sitio de noticias Deadspin que Bush bromeó que su mago preferido es "David Cop-a-Feel" -juego de palabras por el nombre del mago David Copperfield y la palabra en inglés "sentir"- y la manoseó.

Agregó que su esposa, Barbara Bush, respondió: "Va a hacer que lo manden a la cárcel".

La mano en el trasero

Estábamos todos alrededor de él y su esposa Bárbara para una foto", recordó Grolnick, que en ese momento estaba trabajando en una producción de la obra "Hunchback of Notre Dame" en el Teatro Maine. "Yo estaba junto a él y me apoyó la mano en mi parte trasera".

La neoyorquina hizo su denuncia luego de que la actriz Heather Lind haya acusado al ex mandatario, que se moviliza en silla de ruedas, de haberla manoseado en un acto público, informó la agencia de noticias italiana Ansa.

Unas palmaditas

La oficina del ex presidente aseguróque él a menudo dice el mismo chiste "y a veces él ha dado una palmadita a mujeres en el trasero, en tono jocoso". El se disculpa "con todas las personas que ha ofendido", agregó el comunicado oficial.

"Cuando tuve la oportunidad de conocer a George Bush hace cuatro años para promover un programa de televisión para el que trabajaba, él me agredió sexualmente mientras posábamos para la foto", relató la primera denunciante en su cuenta. "El no me estrechó la mano. Me tocó por detrás. Su esposa Barbara Bush estaba a su lado. Me dijo (que fue) una broma de mal gusto", escribió.