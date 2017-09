Una mujer de 29 años no puede encontrar el amor tras haber tenido 77 primeras citas

La historia de desamor de una joven británica de 29 años recorre el mundo. Es que Anna Heaton todavía no pudo encontrar el amor a pesar de haber tenido 77 primeras citas. Si bien con alguno repitió y con otros llegó a tener relaciones sexuales, jamás pasó de un segundo encuentro.

Su historia se conoció en el programa "Victoria Derbyshire", de la cadena BBC. "Busco a alguien con un buen sentido del humor, es totalmente necesario. También me gusta la ambición que tengan los hombres", aseguró Anne, a lo que agregó que busca varones que se vistan bien y se cuiden.

Sin embargo, tras tantos intentos fallidos por lograr entablar una relación estable, Heaton se pregunta si el problema no será ella: "Sé lo que estoy buscando y no lo he encontrado. A menudo tengo mucho en común con la gente, pero la chispa no está ahí. Simplemente, no me gustan".