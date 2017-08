Una joven denunció que su pareja mordió y golpeó con un palo a su hija de 3 años y reclama su detención

Una joven denunció que su novio golpeó con un palo y mordió a su hija de 3 años y reclamó que lo detengan, debido a que no la satisface que el caso se resuelva con una orden de restricción que se le dictó al acusado para que no se acerque a su casa, informaron hoy familiares y fuentes policiales.

El hecho, que se viralizó a través de las redes sociales, ocurrió el sábado último en una casa de la ciudad de Berisso donde Jésica Santos, de 20 años, vive con su hija y su pareja, Matías Alvarez, de 21.

Ese día la joven se fue a trabajar y dejó a la nena al cuidado de Álvarez, con quien estaba conviviendo desde hacía 3 meses, detalló una fuente policial.

Pasadas unas horas, la hermana de Santos se comunicó con ella para decirle que el joven le había entregado la nena "toda maquillada y golpeada" y que al interpelarlo sobre lo ocurrido él reconoció que la había golpeado.

"Le di un chirlo y se me fue la mano", le respondió, según consta en la denuncia que la madre de la niña presentó luego en la Comisaría de la Mujer de Berisso.

Santos salió de su trabajo y al reunirse con su hija constató que tenía hematomas en la cara y en varias partes del cuerpo, que su pareja había intentado cubrir con pintura.

La joven denunció el hecho y los peritos médicos constataron que la nena presentaba golpes "en pómulos, la zona de los ojos, mucosas, labios, glúteos y muslos".

La justicia "nos propuso darnos una medida de restricción perimetral, pero no ordenó su detención, nosotros lo queremos preso", dijo un familiar de la niña

"La nena cuenta que en la cabeza y en la cola le pegó con un palo de escoba, y que con la puerta le agarraba los dedos muchas veces y que le mordió los dedos, le dejó las marcas de los dientes en la palma y en los dedos", detalló la madre en declaraciones periodísticas.

Y advirtió: "No la mató porque Dios estuvo ahí, porque un golpe de palo de escoba en la sien era para matarla, por eso no me pueden decir que son lesiones leves, no se está haciendo justicia".

"Fue un intento de homicidio, le pegó con un palo de escoba", insistió la mujer, quien aguarda que la fiscal interviniente de La Plata, Leyla Aguilar, pida la detención del joven.