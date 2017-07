Una familia murió en un incendio iniciado por un joven que discutió con la mujer

Cuatro personas de una misma familia, una de ellas una niña, murieron ayer en un incendio producido en un conventillo del barrio porteño de La Boca, donde los vecinos se autoevacuaron y dijeron que el fuego fue provocado en forma intencional por un hombre que prendió fuego un colchón tras una discusión con su pareja.

El incendio comenzó a las 6.30 en el conventillo ubicado en la calle Pedro de Mendoza al 1400, donde los vecinos no podían reingresar debido al peligro de derrumbe advertido por bomberos de la Policía Federal y permanecían en las inmediaciones.

En el siniestro, en el que trabajaron seis dotaciones de bomberos de La Boca, San Telmo, Vuelta de Rocha y la Policía Federal, murieron dos mujeres, un hombre y una niña, todos de una misma familia, cuyos cuerpos fueron hallados debajo de escombros.

El director del Same, Alberto Crescenti, dijo en declaraciones a la prensa que "durante el incendio llegamos con todo el equipo y no atendimos a nadie, los habitantes del lugar se habían autoevacuado".

"Recién horas después, luego de ser sofocado el incendio, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, un hombre y un bebé debajo de los escombros de un lugar de dificultoso acceso, donde los bomberos debieron ingresar con máscaras especiales", reportó.Los habitantes del conventillo, donde vecinos dijeron que viven unas 30 familias, se autoevacuaron ante la presencia de las llamas, mientras que los cuerpos de las cuatro víctimas mortales fueron retirados a las 14, en medio de aplausos de las personas que se habían autoevacuado y llanto de familiares y amigos.

Fuentes de la investigación reportaron que las víctimas mortales, que no están relacionadas con la pareja que vivía en la habitación donde habría comenzado el fuego, son una mujer de 50 años, su hija de 23, el yerno de 19 y su nieta de 19 meses, y dijeron que el marido de la mujer salvó su vida porque minutos antes del incendio había salido a trabajar.

Vecinos del lugar manifestaron a la policía y en declaraciones a la prensa que el fuego se inició tras una discusión que mantuvo una pareja en una de las habitaciones, en la que el hombre, luego de amenazar con incendiar el lugar, prendió fuego un colchón y las llamas se propagaron en forma rápida al resto del edificio.

Una vecina dijo en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que "la mujer me vino a golpear la puerta a mi casa y me dijo que él le había pegado, le había robado plata y le dijo que iba a volver y la iba a prender fuego a ella y todo el conventillo. Y eso hizo".

Otra vecina, que se identificó ante el mismo canal como Natalia, expresó que se despertó "con el fuego adentro de la casa, agarré a mi hija y salí" y sostuvo que "la mujer gritaba: el Baby prendió fuego todo". "Siempre decía que iba a quemar todo", expresó, y afirmó que "no es la primera vez que discutían de se modo, siempre estaban peleando y él le pega".

Un vecino afirmó que "la pareja discutió, él dijo: 'Ahora van a morir todos' y después incendió un colchón, son adictos al paco" y sostuvo que el hombre "tiene 25 años y fue detenido por la policía".

Por su parte, una vecina pidió la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sostuvo que "nadie vino acá, no nos dejan entrar a buscar nuestras cosas porque dicen que hay peligro de derrumbe. Yo no me voy de acá, que no me den dos mil pesos para alquilar".

Una mujer que concurrió al lugar para entregar agua a los vecinos evacuados dijo que "el barrio de La Boca es un barrio de riesgo en esta época del año por los incendios. Esta situación de precarización ya fue denunciada en la Legislatura".