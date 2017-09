La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que "deben existir sistemas educativos inclusivos". En Argentina esto es una cuenta pendiente. Muchos colegios rechazan la inscripción de un chico discapacitado bajo el argumento de que no ‘realiza integración', no está preparada o no hay vacantes. En 2013, de un total de 141.627 estudiantes con discapacidad matriculados, 61.552 estaban en escuelas regulares y 80.075 (el 56 por ciento) en escuelas especiales.