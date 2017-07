Un video del abuso de cinco youtubers a una chica dispara el debate sobre naturalización

Un video que muestra a un conocido youtuber porteño manoseando a una joven en estado de ebriedad mientras otros tres "influencers" participan o miran divertidos y un quinto los filma con su celular, se viralizó este fin de semana en las redes sociales reabriendo el debate sobre la "naturalidad" con la que todavía se perciben esas situaciones y cómo "se sigue culpabilizando a la víctima", afirmaron ayer especialistas. El video en cuestión fue subido el sábado a su canal de Youtube por "Due Vlogs", el mismo joven que filmó la situación, y en él se puede ver a una chica semiinconsciente y tendida boca abajo sobre una cama rodeada de cuatro hombres que le desabrochan el corpiño, le tiran alcohol encima, besan su cuerpo o se le suben encima haciendo movimientos propios del acto sexual.

Tras la lluvia de críticas cosechada por el video hacia los agresores pero también hacia la joven agredida, los protagonistas salieron a dar su versión de los hechos utilizando para ello también sus canales de Youtube.

La joven -que tenía 18 años al momento de la filmación y no hizo la denuncia- aclaró que "no fue una violación", pero que sí hubo "un poco de manoseo y hasta me desprendieron el corpiño" cuando "no podía moverme de la cama porque estaba «en pedo»".

"No me parece bien que traten así a una mujer", remató.

Visiblemente compungida por la situación, la chica explicó que hubiera querido no tener que hablar de lo ocurrido "porque me da mucha vergüenza", pero que se vio obligada a hacerlo porque "me están difamando".

Por su parte, el youtuber más comprometido por las imágenes, "Gonza Fonseca", se quejó de que "mucha gente dio por sentado muchas cosas que no son ciertas" y minimizó la situación asegurando que "no estaba midiendo lo que hacía" porque "en esa época me emborrachaba hasta quedar inconsciente".

"Una de las chicas se tiró en la cama y yo, como el tremendo «pajero» que era en esa época, me le tiré encima e hice como que la apoyaba refuerte. La verdad, fue jodiendo, estaba con tremendo pedo y pueden ver cómo después caigo medio inconsciente de la cama", dijo.

Para el psiquiatra especializado Enrique Stola, "no quedan dudas de que las imágenes dan cuenta de un abuso grupal que es una práctica súper habitual por lo naturalizado del machismo social". "Estas situaciones de abuso en manada por parte de varones que atacan a pibas alcoholizadas ocurre todo el tiempo en la noche de Buenos Aires y de cualquier gran ciudad, lo novedoso es que lo hayan filmado", dijo en declaraciones a la prensa. "Y ocurre porque para esos tipos es algo que se puede hacer como parte del permiso que tienen como machos de abordar el cuerpo de las mujeres sin importar si ella quiere o no, si está consciente o no", agregó.