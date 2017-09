Un policía se fugó el día que lo condenaron por abuso

Un ex policía bonaerense fue condenado en un juicio oral en Morón a cinco años de prisión por el abuso sexual de una amiga de su hija de cinco años y el tribunal ordenó su inmediata detención, pero el efectivo no concurrió a la sala de audiencias para la lectura de la sentencia y permanece prófugo.

El ex policía Roberto Juan Aquilino llegó en libertad al debate oral y concurrió a todas las audiencias del juicio, pero en la última, el día de la lectura del veredicto, no asistió y el juez ordenó su inmediata detención, pero cuando la policía lo fue a buscar a su casa no lo encontró.

Ante esa situación, el juez Lizza lo consideró en rebeldía y ordenó su captura, aunque en las últimas horas continuaba prófugo. Se realizaron allanamientos sin resultados.