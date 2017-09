Un pitbull mató a una beba de un año en La Matanza

Una niña de un año murió y su madre sufrió graves heridas al ser atacados por el perro de raza pitbull de la familia en una vivienda de la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza.

Todo se inició cuando la madre de la nena, de unos 30 años, escuchó los llantos de la pequeña y al salir al patio se encontró con el terrible ataque a la que la sometía el animal. La mujer, identificada como Alejandra Penda, intentó proteger a su hija y también fue atacada por el perro, llamado Nerón, que era entrenado en un club de la zona dedicada a esa raza de fuerza y lucha. Enseguida acudieron varios vecinos que con palos intentaron detener el ataque, hasta que uno de ellos logró que el perro se alejara.

La nena Moira Rodríguez fue llevada al Hospital de Niños de San Justo, donde murió a causa de las graves heridas recibidas en el cráneo.

En tanto, la madre quedó internada en el Hospital Ballestrini, donde tras ser operada, los médicos lograron salvarle el brazo después de evaluar una posible amputación.

"El perro no es asesino ni de una raza asesina", expresó ayer el padre de la niña, Mariano Rodríguez. "Lo criamos lo mejor posible. Jamás me demostró una actitud extraña, ni conmigo ni con mi familia, nada que me pudiera hacer dudar", indicó. Respecto del por qué el animal habría atacado a su hija menor y no a las dos mayores que estaban en la casa en ese momento, Rodríguez sospecha que "podría haber sido por celos". "No sé si fue un descuido, pero lo que es seguro es que fue una tragedia. Nunca tuve ningún problema con Nerón. Pueden hablar con toda la gente del barrio que me conoce a mí, a mi familia y a mi perro", explicó el padre de la bebé. Al borde del llanto, el hombre admitió que ahora "sólo queda tirar para adelante" .

El perro que fue llevado al Centro de Zoonosis de Villegas, donde quedó a disposición de la Justicia.

Según refirieron vecinos, el perro había sido adiestrado en el Pitbull Club de Tablada, lugar en el que había sido sometido a distintas pruebas para incrementar su fuerza y capacidad de ataque.

Otros casos

Un perro pitbull en 2014 mató a un nene de 2 años en la localidad de Alejandro Korn, por la cual su dueño fue condenado a ocho años de prisión. En 2016, en Santa Rosa, La Pampa, una mujer de 65 años murió tras ser atacada por su perra de esta raza. En junio del mismo año, una nena de seis años murió tras ser atacada por el perro de la familia, en el barrio bonaerense de Caseros. Una niña de cuatro años resultó herida en mayo de 2016 en Formosa por un pitbull que le destrozó un brazo. Tambien el año pasado, en Mar del Plata un pitbull atacó a un bebe de 18 meses que resultó con mordeduras.

dolor. El papá de la nena muerta ayer en el frente de su casa.