Un jubilado mató a un joven que horas antes habría intentado robarle

Un jubilado mató de al menos un balazo a un joven que aparentemente horas antes había intentado entrar a robar a su casa y al que reconoció cuando lo vio pasar nuevamente por el frente de su vivienda, en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

El hombre, identificado como Carlos Ovidio Roldán, de 77 años, permanecía detenido en la Seccional 4ª de Quilmes y al declarar en la causa admitió haber disparado cuando volvió a ver al asaltante que a la mañana había intentado robarle y éste comenzó a insultarlo, según fuentes judiciales.

El episodio, que fue dado a conocer ayer, sucedió el miércoles a la mañana cuando un muchacho saltó una reja e ingresó a la casa situada en la calle 838, entre 889 y 8891, de San Francisco Solano, propiedad de Roldán.

Pero al advertir que el propietario estaba en la casa, el joven escapó, aunque como vivía en la zona, según determinaron luego los pesquisas, al mediodía volvió a pasar por la puerta de la vivienda de Roldán, quien lo reconoció.

Según las fuentes judiciales, el jubilado dijo en su indagatoria que al reconocerlo y encararlo el joven comenzó a insultarlo, motivo por el cual sintió mucha bronca y entró a su casa a buscar un arma.

Fuentes policiales dijeron, en tanto, que el hombre regresó a la calle con una pistola calibre 6,35, con la que le disparó por la espalda al joven, identificado como Daniel Nicolás Martínez, de 21 años, quien cayó muerto.

La policía llegó al lug Mar alertada por los vecinos y encontró el cuerpo del muchacho, por lo que comenzó a buscar testigos hasta identificar al supuesto autor del disparo. Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Quilmes, subrogada por la fiscal Ximena Santoro, efectivos de la Seccional 4ª de ese distrito allanaron la casa del jubilado, a quien le secuestraron el arma empleada en el ataque y un revólver Mágnum .357.

Roldán fue detenido a disposición de la Justicia, acusado de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego", un delito que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Según los antecedentes policiales, el joven Martínez había estado detenido en abril de 2016 por "robo agravado" y en marzo de 2015 por "robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda".

Ayer, tras conocerse el episodio, un vecino del jubilado, que se identificó como Carlos, dijo que "no es justo que esté detenido", es una excelente persona", aseguró el hombre al canal de noticias TN, tras lo cual dijo que los vecinos de la zona "están cansados de los robos y de la inseguridad". "Los delincuentes están libres y nosotros, que somos víctimas de los robos terminamos presos, eso es de no creer. Cuando me enteré lo primero que pensé es que el que había muerto era don Carlos", concluyó.

Por una discusión

Por su parte, un hermano del fallecido dijo que el homicidio fue por una discusión y no durante un robo. "El (por Martínez) estaba en la esquina y venía para acá, para mi casa, y el chabón lo mató y se metió para adentro como si nada, cerró la puerta y se quedó ahí adentro", manifestó.

Según el familiar, el anciano "lo mató por una simple discusión". "No sé por qué dice que le robó ¿por qué no muestra las cosas que le robó?", añadió.

"No entiendo por qué tuvo que matarlo así, no tenía un fierro, nada, y le dio un tiro en la cabeza, por la espalda encima, es un cobarde que se esconde y después sale a preguntar qué pasó sabiendo lo que hizo", concluyó el joven.

Por orden de la fiscalía, los peritos realizarán la autopsia de rigor al cuerpo de Martínez.