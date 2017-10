Un joven, que realizaba amenazas de bombas a escuelas, fue abofeteado en vivo por su mamá cuando se enteró

Embed

Un joven de 18 años fue detenido tras un allanamiento en su domicilio por estar acusado de hacer llamados intimidatorios por encargo a distintos colegios de la provincia de Buenos Aires.Pero en el momento en que la policía realizaba un allanamiento en su casa, el joven insultó a uno de los efectivos que llevaban adelante el operativo, mientras afirmaba no haber hecho nada. "Yo no hice nada", gritaba el joven en momentos en que su madre, cansada de la soberbia del chico, lo abofeteó adelante de todos.El adolescente, que quedó detenido, está acusado de realizar por "encargo", a través de redes sociales, casi 40 amenazas de bombas a escuelas del oeste del conurbano bonaerense."El joven, de nombre Pablo, está acusado de ser autor de casi 40 llamadas intimidatorias a establecimientos educativos de Ramos Mejía, Lomas del Millón y San Justo, todas las comunicaciones fueron hechas en el mes de octubre y en horario diurno", explicaron fuentes de la policía bonaerense.El adolescente, que quedó detenido, está acusado de realizar por "encargo", a través de redes sociales, casi 40 amenazas de bombas a escuelas del oeste del conurbano bonaerense.Más de 50 personas, entre ellas adolescentes, quedaron a disposición de la Justicia por amenazas de bomba falsas a escuelas bonaerenses, mientras que el exministro de Educación y candidato a senador, Esteban Bullrich, advirtió hoy que se trata de un "delito serio".El gobierno bonaerense informó hoy que desde el 1º de septiembre hasta la fecha se recibieron unas 2.800 llamadas con amenazas de bombas en escuelas públicas y colegios privados de la provincia.Fuentes policiales confirmaron hoy que son "más de 50 las personas, entre adolescentes y adultos, identificadas, acusadas y puestas a disposición de la justicia por el delito de intimidación pública".Las mismas fuentes precisaron que, tras una serie de allanamientos recientes, se demoró a una mujer y su hija de 16 años en Hurlingham, a un adolescente de 15 en Junín y a otro de la misma edad en Morón, todos acusados de llamados telefónicos con amenazas de bomba a escuelas bonaerenses.Asimismo, indicaron que madre e hija fueron procesadas a raíz de dos amenazas de bomba a la Escuela Media 3 de Ituzaingó, después del allanamiento a una vivienda de la localidad de Villa Tesei, donde personal policial secuestró cuatro teléfonos celulares y una tablet.En otros procedimientos, donde se incautaron varios teléfonos móviles, fueron identificados y acusados dos adolescentes de 15 años: uno por llamados con amenazas a tres escuelas del partido de Morón, y otro por el mismo delito en la ciudad bonaerense de Junín.Bullrich, exministro de Educación, advirtió que las amenazas de bomba en escuelas del conurbano bonaerense son un "delito, que es el de intimidación pública, que tiene de uno a seis años de prisión"."Esto no es una broma", dijo en declaraciones al canal América TV, y agregó: "Es un delito serio y esto lo tienen que saber los padres, los estudiantes, todos".En tanto, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, precisó que hay "siete casos de imputados mayores y 46 menores imputables" por haber realizado llamadas con amenazas de bomba a escuelas provinciales.