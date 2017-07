Un joven le pidió perdón a su víctima en pleno juicio y se fundieron en un abrazo

Parece una escena sacada de una película, pero sucedió en la realidad. Fue en Villa Regina, Río Negro, donde un joven le pidió disculpas en pleno juicio al jubilado, a quien intentó asaltar primero y luego terminó golpeando, y se fundieron en un abrazo.

"Quiero que intentes ser mejor. No tengo rencor ni me quiero vengar", le dijo Alberto a Sebastián en medio del juicio y todo el mundo se quedó helado ante la escena. Luego, el hombre se acercó hasta donde estaba el joven que había intentado asaltarlo hace un tiempo, y se fundieron en un abrazo.

Alberto y Sebastián viven en Villa Regina. El primero tiene 70 años y el segundo, 21. Se conocen desde hace mucho ya que viven en el mismo barrio. Hace casi un año y medio, el chico intentó robarle la billetera al jubilado, pero como no pudo, lo golpeó hasta lastimarlo.

Embed

Según cuenta el diario de Río negro, el viernes pasado el caso llegó a juicio y ambos vecinos se vieron cara a cara. En medio de la audiencia, Alberto le dijo al joven: "No quiero que estés preso, pero prometeme que no me vas a volver a lastimar". Luego, le pidió permiso al juez, se acercó donde estaba el acusado y ambos se fundieron en un abrazo que emocionó a todos los que estaban en el Tribunal.

"Nos quedamos helados. Nadie intervino, fue un diálogo entre ellos dos. La verdad es que fue muy emocionante. Alberto pidió hablar con Sebastián. Lo conoció desde chiquito, lo había visto criarse en el barrio", explicó la defensora oficial, Celia Delgado.

Luego del abrazo entre los dos hombres, el fiscal Ricardo Romero aceptó la aplicación del criterio de oportunidad para evitar el juicio y una eventual condena. El joven deberá pagar una reparación económica simbólica.