Un fusil para Jackson en Río

La imagen de un fusil colgado al cuello de una famosa estatua de Michael Jackson ubicada en una favela de Río de Janeiro causó ayer revuelo al ser vista como un reflejo de la ola de violencia que castiga a la metrópoli brasileña.

La foto se viralizó entre usuarios brasileños de redes sociales como Twitter. En ella se ve al "rey del pop", esculpido en un gesto de celebración habitual de uno de sus famosos pasos de baile, con el arma que alguien colgó en su cuello para tomarle la foto.

Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), a cargo de la seguridad en los barrios más problemáticos de la ciudad, confirmaron que la estatua es la que se encuentra en la cima de la favela Santa Marta, una de las que era considerada hasta hace poco como una de las más tranquilas en la acomodada sur de Río. La UPP aseguró que había identificado a los responsables y que realizaba un operativo para detenerlos. "La foto fue posiblemente tomada en el inicio de la mañana (...) para evitar en enfrentamiento con los policías de la UPP", señaló el comunicado citado por el portal Globo.

La escultura de bronce es uno de los atractivos para turistas de Santa Marta, ubicada en el barrio de Botafogo.

La estatua, colocada en 2010, recuerda la visita de Michael Jackson a la comunidad para grabar el clip de su tema "They Don't Care About Us" ("No les importamos") en 1996, celebrada entonces como un hito para las convulsas favelas cariocas.

Las favelas, ubicadas por lo general en los cerros que abundan en la geografía de Río,tienen problemas crónicos vinculados con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Varias de las favelas estaban consideradas como pacificadas en los últimos años gracias a programas como el de las UPP, pero la ciudad está siendo sacudida desde hace meses por una ola de violencia debido a la grave crisis económica, sobre todo después del final de los Juegos Olímpicos de 2016.