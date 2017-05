Un empleado pegó un cartel contra Cartasegna en un baño

El ataque que sufrió el fiscal federal de ciudad bonaerense de La Plata Fernando Cartasegna en su propia oficina es investigado por la Justicia y entre las hipótesis más firmes residen la de una investigación que la víctima tenía a su cargo y la de un empleado suyo al que vieron pegando carteles con la foto del funcionario judicial con la leyenda "conozcan al próximo Nisman".

En ese sentido, la causa que podría tener relación con los golpes que sufrió Cartasegna podría estar vinculada a casos de trata o pedofilia, ya que los investigadores y otros fiscales remarcaron que su colega aún no había recibido una causa relacionada con policías bonaerenses y abogados "caranchos".

También aparece la pista del empleado judicial, que cobró fuerza y se puso en la mira luego de que declarara el miércoles por la noche el jefe de Servicio del Ministerio Publico Fiscal, Roberto Alcaide Alzamendi, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ante la fiscal Ana Media, quien también investiga las amenazas que el fiscal recibió el fin de semana, además de otros hechos que pudieron tener como fin amedrentarlo.

Alzamendi contó en sede judicial que el martes a las 12:30 recorría el edificio "cuando se dirigió a la zona de baños" y vio que uno de ellos tenía la puerta abierta cuando en realidad debería estar cerrado.

Al arribar a la puerta se cruzó "con un hombre de suéter marrón saliendo del mismo y al ingresar al baño constató que la puerta estaba abierta, siendo que debe estar cerrada con llave".

"Al ingresar observa en el box 1 un panfleto con foto de Nisman y Cartasegna, con leyenda CONOZCAN AL PROXIMO NISMAN, sale en búsqueda del individuo de suéter sin lograr ubicarlo. De inmediato, avisó a la UFI 4 del suceso y luego fue atendido por la secretaria, por lo que hizo entrega del panfleto hallado", dijo.

En ese sentido, contó que enseguida se cruzó con el sujeto de suéter, con quien entabló un diálogo y estableció que estuvo en el baño y que era empleado judicial, según sus dichos. Ante esto se dirigió nuevamente a la UFI 4 y dio aviso a la secretaria, en ese momento aparece el joven de pulóver marrón y Alzamendi lo confrontó con la secretaria por lo sucedido. Ante eso la mujer le dio los datos filiatorios y es ahí donde se constató que esta persona trabajaba en la UFI número 4 junto a Cartasegna, y también informó que ellos se encargarían de la situación planteada.De esa manera, Alzamendi explicó que no dio aviso a la UFI en turno de lo sucedido.

Alguien de adentro

Por su parte, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dijo ayer que si bien no hay pistas concretas sobre quién atacó al fiscal federal de La Plata Fernando Cartasegna en su despacho, "es altamente probable que la persona sea alguien que presta servicios dentro del edificio".

Así lo advirtió ayer Conte Grand en declaraciones radiales y agregó que es "absolutamente inédito" el ataque que sufrió el fiscal, que fue golpeado, maniatado y encerrado en su despacho por una persona que, antes de escaparse, dejó escrita con azúcar la palabra "Nisman" en el piso. Además, el jefe de los fiscales bonaerenses admitió en declaraciones a Radio Continental que aún no tienen "nada concreto" sobre el autor del ataque, y dijo que no sólo puede responder a la causa derivada de la que investiga coimas entre comisarios de la policía bonaerense sino que también puede estar relacionado con otras investigaciones "sensibles vinculada a la trata de personas". Conte Grand dijo que en la investigación no hay "nada concreto" aún, y que "es altamente probable que la persona sea alguien que presta servicios dentro del edificio, porque no hubo ningún dato llamativo para quienes controlan el ingreso y egreso al edificio". Al ser consultado si los ataques que sufrió el fiscal el sábado están relacionados con la causa que investiga coimas entre comisarios de la bonaerense, el procurador dijo que "es una de las hipótesis", aunque explicó que "también hay elementos que pueden relacionarlos con otras investigaciones".