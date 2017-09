Un comercial con un mini Schwarzenegger contra la venta ilegal de seguros se volvió viral

La Autoridad de la Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, según sus siglas en inglés) publicó un particular anuncio en el marco de su campaña contra las ventas inapropiadas del Seguro de Protección de Pagos.

En la propaganda se puede ver cómo varias personas eligen distintos productos en un supermercado, cuando, de repente, aparece un pequeño tanque con la cabeza cibernética del actor Arnold Schwarzenegger, que les insta a "tomar una decisión" y les grita: "¡Hazlo ahora!".

Con sus palabras, "el actor" insta a los usuarios del seguro a decidir si van a presentar o no una queja contra la venta inapropiada del mismo hasta el 29 de agosto de 2019, la fecha límite para hacerlo, según se explica en un comunicado de la FCA.

El Seguro de Protección de Pagos es un programa en el cual se reembolsaba los préstamos de un consumidor en el caso de que éste no pudiera trabajar por haber sufrido un accidente, una enfermedad o una discapacidad, así como en caso de muerte. Después de que las autoridades británicas lo introdujeran hace más de 20 años, se reveló que a menudo se vendía a personas que no lo necesitaban o no lo podían usar. Sus ventas ya han sido suspendidas.