Un argentino en la Academia de Ciencias de Estados Unidos por un descubrimiento

El bioquímico Gabriel Rabinovich ingresó ayer a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por sus valiosos aportes y logros en investigaciones originales en cáncer y enfermedades inmunológicas, en un acto en Washington.

El equipo de Rabinovich descubrió las funciones de las proteínas galectinas, involucradas en la regulación de la respuesta inmunológica y que juegan un papel central en el escape tumoral, inflamación, autoinmunidad e infecciones. Logró avances hacia el diseño de nuevas estrategias terapéuticas, que actualmente tramitan una decena de patentes.

Rabinovich es investigador superior del Conicet en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde dirige el Laboratorio de Inmunopatología, e ingresó a la Academia como miembro extranjero asociado.

Según la Academia fundada en 1863 por Abraham Lincoln, los miembros son incorporados en "reconocimiento a sus distinguidos y continuos logros en investigaciones originales".

"Es un gran honor que me llena de felicidad. Pero no es un logro individual, es un reconocimiento a todo el equipo de investigación y a todas las instituciones con las que me vinculé a lo largo del tiempo", celebró Rabinovich según reportó el Conicet.

El investigador fue estudiante de doctorado en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba entre 1992 y 1999.

Luego fue investigador postdoctoral en la División de Inmunogenética del Hospital de Clínicas José de San Martín en la ciudad de Buenos Aires (1999-2006).

Actualmente es además profesor titular de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Publicó más de 200 trabajos en revistas especializadas y es miembro del comité editorial de 13 revistas científicas. En la ceremonia firmó el libro de Abraham Lincoln.

bioquímico. Gabriel Rabinovich hizo valiosos aportes contra el cáncer.