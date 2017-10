Twitter endurece reglas sobre contenidos de odio, abusivos y sexuales

Twitter introducirá una serie de reglas nuevas en sus políticas de contenidos para combatir los mensajes abusivos y de odio que abundan en su plataforma, normas que regularán tuits sobre acoso sexual online, desnudez no consensuada, grupos violentos y otros similares.

No se trata de medidas radicales, como prohibir la pornografía o silenciar a grupos como los nazis, sino de una serie de características que amplían algunas existentes -vinculadas a la posibilidad de reportar mensajes como, por ejemplo, el abuso sexual- o esconder los símbolos de odio con advertencias del tipo "imagen sensible", informó la revista Wired.

La publicación estadounidense accedió y publicó un mail interno de la empresa, firmado por el "Líder de Políticas de Seguridad", en el que se adelantan medidas que supuestamente adoptarán esta semana. Respecto de la "desnudez no consensuada", la red social adelanta que suprimirá "inmediatamente y de forma permanente" cualquier cuenta que identifique como el autor original o la fuente.

Lo mismo hará si un usuario de la red social "deja en claro que están publicando intencionalmente dicho contenido para acosar a su objetivo", para lo cual hará "una revisión completa de la cuenta "cada vez que reciba un reporte sobre desnudez no consensuada.

"Si la cuenta parece estar dedicada a publicar desnudos no consentidos, suspenderemos inmediatamente toda la cuenta", señala la empresa en el mail. Hasta ahora, ante este tipo de denuncias Twitter se limita a requerirle al autor del mensaje que elimine el tuit en cuestión y bloquea su cuenta de forma temporaria."Si bien reconocemos que existe un género completo de pornografía dedicada a este tipo de contenidos es casi imposible para nosotros distinguir cuándo este contenido puede o no haber sido producido y distribuido de forma consensuada. Preferiríamos equivocarnos del lado de proteger a las víctimas y eliminar este tipo de contenido cuando nos enteremos de ello", recomienda la empresa en el mensaje. Asimismo, Twitter establecerá reglas para "dejar en claro" que el acoso sexual (o avance sexual) es "inaceptable". En este punto, la red de microblogging reconoce cierta dificultad ya que la circulación de pornografía está permitida "y es un desafío saber si las conversaciones sexuales o el intercambio de material sexual es o no deseado". Sobre los símbolos e imágenes de odio "aún estamos definiendo el alcance exacto de lo que será cubierto por esta política", indicó el correo, y adelantó que estos se considerarán "medios sensibles (similar a cómo manejamos y hacemos cumplir el contenido adulto y la violencia gráfica)".

La plataforma tomará medidas "contra organizaciones que usen la violencia como un medio para avanzar en su causa", y adelantó que brindará información sobre los factores que considera para identificar a dichos grupos. "Nos damos cuenta de que un enfoque con una política más agresiva resultará en la eliminación de más contenido de nuestro servicio. Nos sentimos cómodos tomando esta decisión, suponiendo que sólo estaremos eliminando contenido abusivo que viole nuestras reglas. Nuestros equipos operativos invertirán en mejorar nuestro proceso de apelaciones y los tiempos de respuesta para sus revisiones", reconoció la compañía.