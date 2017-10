Tucumán: mató a sus dos hijos pese a pasar un test psicológico

Una mujer que mató a sus dos hijos de dos y cuatro años en su casa de la ciudad de San Miguel de Tucumán había superado un día antes una pericia psicológica en el marco de una demanda civil contra su ex esposo.

Según se supo, Nadia Gisel Fucilieri, de 29 años, dejó una carta que parecía dirigida a su ex esposo y padre de las víctimas con un macabro mensaje: "Hijo de puta, ahora vas a sentir culpa. Vas a pagar por cada gota de sangre de tus hijos".

El desgarrador hecho se produjo en el marco de una batalla judicial entre la filicida y el padre de sus hijos, Aldo Martínez.

La mujer también había denunciado a su ex esposo por violencia de género, mientras que el hombre demandaba un régimen de visitas para ver a sus hijos.

El doble filicidio fue descubierto alrededor de las 9 de este miércoles en el domicilio de la mujer, que es enfermera, situado en Santa Fe al 1.800. Una pariente de la mujer pasó por el departamento para llevar a los chicos al jardín, como lo hacía habitualmente, según el diario La Gaceta. Una vez en el interior del domicilio, encontró a la enfermera desvanecida y sangrando, y a los niños muertos en sus camas.

La carta no tenía manchas de sangre, por lo que habría sido escrita por la mujer antes de cometer los crímenes.

Marcelino, el pequeño de cuatro años, habría sido degollado con un bisturí mientras dormía, mientras que Pía del Rosario, su hermana de apenas dos, habría llegado a despertarse porque presentaba movimientos defensivos.

La asesina fue derivada a un hospital, donde fue dada de alta de las heridas, y quedó detenida.

La ex pareja había llegado a una audiencia en la que el padre requería volver a ver a los chicos después de nueve meses, mientras la mujer exigía una cuota alimentaria.

En ese encuentro no se llegó a un acuerdo porque por recomendación de su abogada Fucilieri no aceptó el monto ofrecido y se recomendó una pericia psicológica, en la que la mujer fue aprobada e inclusive se concluyó que trataba bien a lo niños.

"Ahora qué me dirán en la Justicia. Todo lo que intenté hacer no sirvió de nada porque nadie me escuchó", expresó anteayer Martínez mientras aguardaba que finalicen las pericias en el lugar en el que fueron asesinados sus hijos.

atroz. La mujer asesinó a sus pequeños hijos cuando dormían en su casa.