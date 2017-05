Trillizas nacidas en San Luis, dos de ellas siamesas, están graves

Trillizas nacidas en la ciudad de San Luis, dos de las cuales son siamesas unidas por el torax y el abdomen, se encuentran en delicado estado de salud con asistencia respiratoria, informó la directora del centro médico, Rosa Dávila.

La condición de las siamesas es la más grave porque presentan una malformación cardíaca severa y tienen comprometidos el corazón y el hígado, precisó la especialista.

"Las siamesas pesaron entre las dos 2,4 kilogramos y la restante 1,030, por lo que tienen el agravante que son prematuras ya que nacieron con 30 semanas de gestación, cuando un período normal se estima en 40 semanas", explicó Dávila.

Sobre la posibilidad de separarlas, Dávila sostuvo que "durante el embarazo esa alternativa era bastante difícil por el cuadro cardíaco, y ahora ya nacidas estamos evaluándola, aunque es muy difícil", y aseguró que en ese caso deberían ser derivadas a otro lugar del país.

Dávila contó que "la madre de las niñas se encuentra bien, se le practicó una cesárea, ella no es primeriza y el embarazo fue espontáneo, no fruto de algún tratamiento de fertilización asistida", y contó que la mujer es de Villa Mercedes, distante 92 kilómetros de la capital provincial, aunque no brindó más precisiones para preservar la identidad de la familia.

"Por tratarse de un embarazo de alto riesgo, se decidió el traslado de la mujer a la Maternidad de San Luis, ya que se había detectado previamente que estábamos ante la presencia de siamesas y una tercera bebé", explicó.

Dávila contó que fue el primer caso de siameses en la Maternidad Teresita Baigorria y aseguró que "son situaciones extraordinarias porque las estadísticas indican que sólo una serie de gemelos nace unida con vida cada 400 mil partos".

"La gran mayoría de los gemelos nacen muertos y solo el 5 por ciento son capaces de sobrevivir 24 horas después del parto", expresó la titular de la maternidad.

