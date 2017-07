Trabajan en la prevención de caída de árboles en Bariloche

Las últimas tormentas de nieve, lluvia y viento en la ciudad de San Carlos de Bariloche generaron alarma por la gran caída de árboles en zonas urbanas y caminos zonales causando cortes de energía eléctrica, en el tránsito y otros problemas, por lo que el Ministerio de Agricultura de Río Negro inició un trabajo para evaluar y prevenir el riesgo en detalle.

"Es una situación que se presenta en casi todas las ciudades cordilleranas, en especial en las zonas de interfase de bosques y áreas urbanas", señaló Marcelo Perdomo, subsecretario de Recursos Forestales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magyp) de Río Negro.

El funcionario dijo que "el crecimiento urbano muchas veces se da en lugares con bosques y se establecen cuestiones particulares, lo que genera que haya muchos árboles en situación de riesgo".

Perdomo abrió en Bariloche unas jornadas de evaluación y capacitación, que hasta mañana contarán con charlas y estudios y la participación de expertos del Centro Científico Tecnológico Conicet Patagonia Norte y la Universidad Nacional del Comahue.

El funcionario indicó que el Servicio Forestal Andino de la provincia recibe solicitudes sobre los árboles que los vecinos ven con temor e identifican el riesgo para la vida, estructuras edilicias o infraestructuras diversas. "Este curso nos permitirá identificar situaciones y generar mecanismos para trabajar de la mejor manera en prevención y evitar todo tipo de riesgo", al identificar si un árbol está o no en peligro de caer, agregó. También destacó que es importante "conservar los árboles, los recursos naturales en términos generales, por lo que es preciso determinar con criterios objetivos y que no dependa de una cuestión emocional los aspectos sobre si debe cortarse o no".

A la permanente evaluación de árboles del Servicio Forestal Andino, el ministerio sumó ahora la capacitación a todos los agentes implicados en el tema y la elaboración de las metodologías más adecuadas para abordarlo.

"Es la primera reunión que se realiza sobre esta problemática y ya pidieron desde otras provincias nuestra participación en encuentros similares, por lo que esperamos que sea el puntapié inicial para otros encuentros", indicó.

bariloche. Las últimas tormentas de nieve derribaron muchos árboles.