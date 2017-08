Secuestran a una modelo y tratan de subastarla en la web

Una modelo británica de 20 años fue drogada y secuestrada durante seis días en la ciudad italiana de Turín, donde sus captores intentaron subastarla por internet.

Chloe Ayling es una modelo británica de 20 años. En su Instagram, muestra su belleza y las sensuales fotos de su producción. Pero ahora es noticia por haber vivido una pesadilla: la secuestraron, la drogaron y la quisieron subastar en internet. La historia se conoció este fin de semana. Chloe fue drogada y secuestrada durante seis días en Milán, adonde viajó engañada pensando que iba a hacer una sesión de fotos. En sus redes sociales, la chica muestra habitualmente producciones realizadas en distintos lugares de Europa, como una sesión en Ibiza, España.

Pero la realidad era otra. Su secuestrador pretendía presuntamente subastarla a través de páginas web de la internet profunda, informaron medios británicos. En uno de esos sitios subió una foto de Ayling con un cartel en su panza ofreciendo "servicios sexuales" y una descripción con sus medidas, su edad y su precio: 300 mil dólares. La fecha de subasta, según informó el diario británico The Independent, era el 16 de julio.

Ayling habló con los medios británicos en la puerta de la casa de su madre y relató que durante su cautiverio no sabía si viviría para contar lo sucedido. "Pasé por una experiencia aterradora, temí por mi vida, segundo por segundo, minuto a minuto, hora por hora --dijo--. Estoy increíblemente agradecida a las autoridades italianas y británicas por todo lo que hicieron para asegurar mi libertad".

La chica pidió paciencia: "Acabo de llegar a casa después de cuatro semanas y no tuve tiempo de ordenar mis pensamientos. No puedo decir nada más hasta que la policía británica me informe de ello".Ayling dio un informe detallado del presunto secuestro a la policía italiana. Se cree que el pasado 11 de julio fue drogada con ketamina, un tranquilizante para caballos, metida en una bolsa dentro del baúl de un vehículo y llevada hasta una casa aislada en Borgial, al noroeste de Turín, donde la retuvieron durante seis días atada a un mueble.

Con un body rosa y medias

La joven describió el momento en que recuperó la conciencia. "Cuando me desperté estaba vestida con un body rosa y las medias que llevo ahora. Me di cuenta que estaba en el baúl de un coche con mis muñecas y tobillos esposados y cinta adhesiva en la boca. Estaba dentro de una bolsa y sólo podía respirar a través de un pequeño agujero", recordó.

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido confirmó que está asistiendo a la joven, mientras que la policía italiana detuvo a Lukasz Herba, un polaco de 30 años con residencia en el Reino Unido, como sospechoso del secuestro.

Sus captores decidieron llevarla hasta el consulado británico en Milán y liberarla, el 17 de julio.

La víctima relató a la policía que decidieron liberarla tras enterarse que tenía un hijo, un bebé de casi dos años. Ella había mostrado su embarazo en la cuenta de Instagram.

Herba, que confesó el secuestro, planeó el ataque durante meses y había obtenido un pasaporte polaco falso bajo el nombre de Daniel Zawada a través de internet en mayo, reveló el diario británico Daily Telegraph.

El caso está siendo investigado por las autoridades de Italia, el Reino Unido y Polonia.

A raíz de la detención de Herba, las fuerzas de seguridad detectaron diversas subastas en línea en las que supuestamente se vendían a jóvenes secuestradas, en las que se incluía una descripción de la víctima y un precio. La policía no aclaró todavía si se trata de secuestros reales o bien si el sospechoso inventó a esas víctimas para tratar de cobrar su venta o su rescate.

El secuestrador, que asegura trabajar para una mafia de tráfico ilegal que opera en la internet profunda, denominada "Black Death Group", exigió al agente de la modelo 253 mil euros para evitar que fuera subastada.