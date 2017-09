"Sé que Dios es justo y todo va a salir a la luz", afirmó Alexis Zárate al insistir con su inocencia pese a que la Justicia lo condenó. "No tengo nada para decir, ya va a haber momento para hablar. Voy a seguir con mi carrera. A medida que pasen los días vamos a replantear cómo sigo", dijo el jugador de Temperley tras conocer la sentencia en su caso. Para Zárate, "está a la vista todo lo que quisieron hacer".

"Yo, desde el primer día estoy muy tranquilo y siempre confié en Dios, que es el que me libera de todo esto y no deja que me influya nada malo", aseguró el futbolista, cuyo pase pertenece a Independiente.