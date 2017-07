Se salvó el bebé de una chica asesinada a balazos en Merlo, pero su novio agoniza

El bebé que dio a luz la mujer de 18 años que fue baleada el sábado pasado en la espalda y que murió tras la cesárea permanece internado en un hospital del partido bonaerense de Merlo, aunque se encuentra "en muy buen estado" de salud, confirmaron ayer fuentes médicas.

El director asociado del Hospital Héroes de Malvinas, de Merlo, Fabián Muzzopappa, aseguró que "el bebé nació con 2,600 kilos y unas 34 ó 35 semanas de gestación, pero gracias a Dios está en muy buen estado de salud y se encuentra en el servicio de neonatología".

El médico relató que la madre del bebé, Camila Castell, de 18 años, fue trasladada al centro de salud el sábado último e ingresó "directamente a quirófano" para poder realizar "la cesárea para el nacimiento del bebé y el posterior intento de reparación de daños que había producido la herida de arma de fuego". "Ella ingresa a quirófano, sale e ingresa directamente a la unidad de terapia intensiva y el domingo antes del mediodía fallece", contó Muzzopappa, quien agregó que la víctima tenía un "orificio de entrada en la región lumbar derecha".

Sobre el procedimiento realizado, el director del centro asistencial afirmó que Castell llegó de forma consciente con "un shock hipovolémico" y que "había que priorizar la vida de los dos".

En tanto, el tío de Ezequiel Franco Luis Reynoso, de 18 años, el novio de la víctima que recibió dos disparos en la cabeza y permanecía internado en el Hospital Eva Perón, dijo que su sobrino "está en estado vegetativo". Daniel, el tío del adolescente baleado, aseguró al canal de noticias C5N que están "esperando un milagro de Dios" y dijo: "Si él se nos va, a nosotros se nos va parte de nuestra vida".

Respecto al sospechoso del atentado, quien fue identificado por los investigadores como Mario Díaz, de 30 años, Daniel afirmó que había sido denunciado por Castell por acoso y amenazas, y que en una ocasión le había dicho que "si no estaba con él, no iba a estar con nadie", según le había contado su sobrino. El tío de Reynoso calificó a Díaz como "un pelotudo que no tiene huevos y no tiene cerebro porque por una mina y por celos no puede hacer estas cosas".

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Mercedes al 4000, situada en la localidad de Mariano Acosta.

Según fuentes judiciales, en cierto momento, justo cuando llegaba a la vivienda su novio Reynoso, arribó otro hombre, al que identificaron como Mario Díaz. Este hombre comenzó a insultar a Reynoso y lo atacó a balazos, tras lo cual Camila se arrojó sobre el cuerpo de su novio para salvarlo y recibió un balazo en la zona lumbar.