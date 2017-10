Roban la cuota cero del viaje de estudios en reunión de padres

La Justicia de Lomas de Zamora investiga si hubo un entregador en el robo de 300 mil pesos que formaban parte del pago del viaje de egresados a Bariloche de un grupo de alumnos de un colegio privado de la localidad bonaerense de Sarandí.

En tanto, un adolescente de 16 años resultó herido en el hecho por una bala que rebotó en el techo y le rozó el muslo, ya que uno de los delincuentes disparó hacia arriba. Se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el fiscal Guillermo Castro de la UFI Número 4 Descentralizada de Avellaneda, que está a cargo de la causa, investiga la existencia de un entregador en el robo del dinero que se recolectó en la reunión de padres del grupo que viajará a Bariloche en 2019, ya que se sospecha que los ladrones contaban con el dato preciso sobre el encuentro de padres y madres con los representantes de la empresa.

La reunión se realizó el pasado lunes alrededor de las 21:30 en el Club Hípico y de Pato Barracas al Sur, ubicado en Adolfo Alsina 1051, en la zona del estadio de Independiente, donde las familias de los chicos del Colegio San Patricio, uno de los más prestigiosos de la zona, se reunieron con empleados de la compañía Travel Rock para charlar sobre el viaje de egresados de sus hijos.

Además, en esa reunión los padres abonaron en efectivo lo que se denomina Cuota Cero, de un monto de cuatro mil pesos, aunque en algunos casos pagaron dos mil.

Los dos delincuentes que cometieron el robo entraron exhibiendo armas de fuego, tras lo cual amenazaron a las familias que se encontraban en el lugar, pero también a los empleados de la firma con la que acordaron realizar el viaje.

Mientras los ladrones cometían el robo, uno de ellos disparó hacia arriba en forma intimidatoria, y la bala que rebotó en el techo hirió en el muslo a un chico que estaba junto a su padre.

Los delincuentes se fugaron, según contó a los investigadoresuno de los empleados de la empresa, con un monto de entre 250 mil y 300 mil pesos, correspondiente al pago de la cuota por parte de 80 alumnos.

Además del dinero, los ladrones se llevaron varios celulares, billeteras, llaves de autos y otras pertenencias.

"Fue realmente aterrador, porque nos tiraron al piso. Estaban muy sacados, gritando y amenazando con las armas. Algunos de nosotros fuimos con los chicos. En un momento, se oyó un disparo. Tal vez fue para intimidar, pero un compañero de mi hijo estaba herido, empezó a gritar. Tenía un balazo en la pierna", contó uno de los padres damnificados a la prensa.

Por su parte, Roberto González, director de la escuela a la que concurren los chicos, aclaró que el robo no se produjo en las instalaciones del establecimiento educativo, ya que "se trata de una negociación privada entre la empresa de viajes estudiantiles y las familias de los alumnos, aunque nos estamos solidarizando con las familias damnificadas, sobre todo con la madre y el padre del adolescente que resultó herido".

Además, el directivo contó que "desde hace varios años, la escuela no tiene nada que ver con los viajes. Por esa razón, la reunión no se llevó a cabo en nuestra institución, y no participamos de ninguna manera".

En tanto, Michael Casavilla, apoderado de la empresa Travel Rock, dijo ayer que la metodología del pago fue decisión de los padres y que se harán cargo del dinero sustraído.

"Hay varias maneras, pero eso lo deciden los padres. Quizá no fue la adecuada. Disponemos de varias modalidades de pago", contó Casavilla en declaraciones a la prensa.

El representante de la firma aclaró que se comunicó con varios de los padres damnificados y les aseguró que la empresa les reintegrará el dinero que les robaron.

La causa fue caratulada como "robo calificado por el uso de armas y lesiones" y por el momento no hay detenidos.