Rechazan examen de ADN a los restos de San Martín

La justicia rechazó el pedido de integrantes de la familia Alvear para realizar una prueba de ADN a los restos del general José de San Martín para demostrar la teoría de que sus verdaderos padres habrían sido Diego de Alvear y una mujer guaraní, llamada Rosa Guarú, que desempeñaba tareas domésticas en casa de los San Martín.

La Cámara Nacional en lo Civil rechazó en apelación este reclamo que incluía un pedido de comparación del ADN de José de San Martín con descendientes de Diego de Alvear, ya que, según la investigación de los sucesores de éste, Juan de San Martín y Gregoria Matorras serían una suerte de familia sustituta del Libertador.

El presidente del Instituto Sanmartiniano, Eduardo García Caffi afirmó en diálogo con Télam que "el planteo de algunos de los descendientes de la familia Alvear está sostenido en una tradición oral fundada en las memorias de Joaquina de Alvear, una mujer que había sido declarada insana 1777 por una junta de tres médicos".

"A Diego de Alvear lo designan para demarcar los límites entre los que hoy son Brasil y la Argentina después del conflicto con los lusitanos; y de su puño y letra pone en distintos documentos que llega a la zona en 1783, mientras que José de San Martín nació en febrero de 1778", apuntó.

El funcionario sostuvo que "San Martín es el menor de cinco hermanos y nadie de su familia en ningún documento hizo nunca una mención a la posibilidad de que tuviese una filiación distinta a la de sus cuatro hermanos mayores; hubiera sido mucho más pintoresco que sea hijo de una mujer guaraní y medio hermano de Carlos de Alvear, pero no hay pruebas en ese sentido".

"El fallo es muy claro, las cuestiones de este tipo son del ámbito de la historia y el examen de ADN no llegaría a ningún lado porque los restos ya tienen más de 150 años y no dejo descendientes, el tribunal no reconoce a los demandantes como legítimos para el reclamo".