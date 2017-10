Procesan al Pelado Cordera por incitar a la violación

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del músico Gustavo Cordera y lo dejó al borde del juicio oral y público por incitación a la violencia a raíz de sus dichos sobre que hay mujeres que necesitan ser violadas.

El Tribunal ratificó la acusación contra el músico por el delito de incitación a la violencia colectiva, a la par que un embargo de 500 mil pesos que en primera instancia le fijó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexolibremente", dijo Cordera en una charla para estudiantes de periodismo en agosto del año pasado.

En aquella oportunidad, el cantante manifestó sobre las mujeres: "Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos".

Tras ello recibió varias denuncias por incitación a la violencia de género y él se defendió argumentando que usó esas expresiones para despertar interés en la charla.

Para la Justicia, en sus dichos Cordera "pone a las mujeres en una posición en la que por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual".

En su fallo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero remarcaron que Cordera tuvo una actitud de "descrédito con respecto a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas".

En marzo, el ex cantante del grupo Bersuit Vergarabat presentó un escrito ante la Justicia donde explicó que sus dichos fueron malinterpretados y que "seguramente" no transmitió bien su mensaje cuando declaró que "hay mujeres que necesitan ser violadas".

"No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido", aseguró en su descargo ante el juez Canicoba Corral.

Según explicó, en la charla intentó tener la atención de los alumnos de periodismo de TEA.

"Decidí hacer uso de la misma mecánica que utilizo para componer mi música: la provocación", explicó.