Prisión perpetua para el principal imputado del crimen de Micaela García

Sebastián Wagner, el principal imputado del femicidio de la joven Micaela García cometido en abril último, fue condenado ayer en la ciudad entrerriana de Gualeguay a la pena de prisión perpetua, mientras su ex patrón recibió cinco años de cárcel por encubrimiento y el hijo de su ex pareja fue absuelto.

"No estamos conformes y no nos vamos bien. Estamos sobrellevando lo más doloroso: nuestra hija no va a volver, a mi hija nadie me la va a traer de vuelta. Lo que yo quiero es que descanse en paz", dijo Andrea Lescano, la madre de Micaela, de 21 años, mientras su esposo, Néstor "Yuyo" García, afirmó que le quedan "algunas dudas".

Durante dos horas y media, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, leyó los fundamentos del fallo que condenó a Wagner, de 30, quien no estuvo presente en la sala de audiencias, por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género".

En la resolución, los jueces decidieron "unificar la pena con la anterior de reincidencia por los delitos de abuso sexual con acceso carnal que había sido dictada por el tribunal de Concepción del Uruguay".

"Wagner fue quien secuestró, violó y mató a Micaela en un contexto de violencia de género", se destacó en el fallo, que fue escuchado con atención por los padres de la joven, amigos, conocidos y periodistas que tuvieron acceso a la sala de audiencias por primera vez desde que comenzó el debate. También, los jueces criticaron duramente al fiscal Ignacio Telenta y al abogado Jorge Impini, representante de la familia de Micaela, por haber acusado a Néstor Pavón, de 35, dueño de una gomería y patrón de Wagner, como coautor del abuso sexual y el homicidio de la joven.

"No existen elementos probatorios que permitan acreditar que Pavón participó de los eventos. Ni siquiera se ha demostrado que haya intervenido otra persona", dijeron los jueces en sus fundamentos, en los cuales también señalaron que "la fiscalía le creyó a Wagner de punta a punta, algo incomprensible para el tribunal".

"Insostenibles, fantasiosas, absurdas y disparatadas son las declaraciones de Wagner que buscan inculpar a Pavón", se destacó en la resolución.

Por eso, los jueces condenaron a Pavón por "encubrimiento agravado" a cinco años de prisión efectiva, a pesar de que había llegado al debate acusado del mismo delito que Wagner en carácter de coautor, y que la fiscalía y la querella habían pedido que sea condenado a la pena de prisión perpetua.

El abogado Horacio Barretto, defensor de Pavón, dijo que "quedó claro que no existió participación en el hecho" por parte de su cliente, ni siquiera encubriendo el femicidio, y adelantó que apelará el fallo.

Finalmente, el tribunal decidió absolver a Gabriel Otero (de 21), hijo de la pareja de Wagner, quien había llegado a juicio acusado de encubrimiento.

"Se pudo comprobar mi inocencia, desde el primer momento estuve tranquilo y siempre certero de lo que decía, de mis declaraciones, siempre creí en mi inocencia", sostuvo el joven, a quien el padre de Micaela le dio un abrazo al terminar la audiencia.

"Nosotros no teníamos dudas: estamos seguros de la inocencia de Otero", dijo "Yuyo" García. Micaela fue vista con vida por última vez la madrugada del 1º de abril último, cuando regresaba a su casa en Gualeguay luego de haber concurrido del boliche King de esa ciudad.

Para los jueces, Wagner "venía persiguiendo con su Renault 12 Break a la víctima desde hacía varias cuadras" hasta que finalmente la secuestró, luego "permaneció diez minutos donde fue atacada" y "se alejó del lugar".

"Se fue cerca a la planta de reciclado donde permaneció 35 minutos. Luego tomó ruta nacional 12 hacia el norte hacia el establecimiento 'Seis Robles' donde alrededor de las 8.30 fue visto el rodado. Wagner abusó sexualmente y le quito la vida comprimiéndole el cuello hasta asfixiarla en un contexto de violencia de género", explicaron los jueces.

Luego, agregaron que "Wagner ocultó el cuerpo de Micaela a unos 21 metros del camino de tierra que lleva a la localidad de Calderón".

Tras la desaparición de Micaela, se inició un amplia búsqueda que tuvo repercusión nacional hasta que el 7 de abril, Wagner fue detenido en la localidad bonaerense de Moreno junto a su padrastro. Un día después, se encontró el cadáver de la joven cerca de la ruta nacional 12.

Para los jueces, fue importante la declaración de Nora González, pareja del ahora condenado y madre de Otero, quien dijo que lo encontró "en un estado calamitoso y embarrado, con lesiones en su cuerpo" y ambos señalaron que Wagner es un "abusador sexual serial y asesino que tuvo en vilo al país".

Cuando ocurrió el hecho, Wagner estaba en libertad condicional luego de haber sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones y pese a que el Servicio Penitenciario provincial desaconsejó que saliera de la cárcel.

A raíz de esta resolución, el juez de Ejecución Penal Carlos Rossi afronta ocho pedidos de enjuiciamiento, pero hasta ahora ninguno fue tratado.