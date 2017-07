Polémica por propaganda fascista en una playa privada

Las autoridades de la comuna de Chioggia, a casi 500 kilómetros de Roma, mostraron ayer su "firme condena" al empresario turístico que con carteles discriminatorios hizo apología del fascismo en la playa privada que gestiona en la pequeña localidad de norte italiano.

"Naturalmente tomamos distancia de las declaraciones y los comportamientos censurables del administrador de la playa", aseguró ayer el alcalde de Chioggia, Alessandro Ferro, donde el fin de semana el diario La Repubblica descubrió una playa con abiertas posturas discriminatorias hacia homosexuales y propaganda fascista.

"Haremos todo lo que esté previsto en las leyes para arreglar esta situación irregular", agregó Ferro en medio de un debate en el parlamento italiano para penar con entre seis meses y dos años la propaganda fascista. El emprendimiento Punta Cana es del italiano Gianni Scarpa, quien en una entrevista ensayó una defensa y aseguró que su deber es "asegurar que sea gente de bien la que entra en la playa. Soy de la opinión que un cartel no hace mal, especialmente cuando dice la verdad"."Si quieren sacarlo es porque no quieren saber la verdad. No tiene nada de mal, yo lo saco", opinó el empresario.