Polémica lista de "personas prohibidas" de ingresar

En una polémica decisión que tiene a los argentinos en la mira, el gobierno de las Malvinas aprobó una "Lista Revisada Personas Prohibidas" en el archipiélago y otra serie de recomendaciones migratorias que buscan controlar más a quienes entran al mismo.

La consejera de las islas, Phil Rendell, no quiso detallar si hay o no ciudadanos del continente argentino en dicho listado. "La gente en la lista de personas prohibidas va a ser informada que está en ella y que tiene el derecho de apelar. La lista refiere a un número de nacionalidades y sería incorrecto que el Gobierno de las Islas Falkland comente sobre nacionalidades individuales", dijo la funcionaria.

A su vez, voceros del Foreign Office señalaron que "la política de inmigración de las islas es una asunto del gobierno de las Islas Falkland", lo que replica a aquellos que señalan que sólo Londres y Buenos Aires podrían reformular este tema. El gobierno argentino no quiso comentar esta decisión.