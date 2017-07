Perpetua a ex jueces mendocinos por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a prisión perpetua a dos ex jueces federales, un ex fiscal federal y un ex defensor oficial por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en el marco de una megacausa que investiga la participación civil en el terrorismo de Estado.

Se trata de los ex magistrados federales Luis Miret y Rolando Carrizo, el ex fiscal federal Otilio Romano y el ex defensor oficial Guillermo Petra Recabarren, condenados por ser considerados partícipes primarios de "privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita".

Los jueces del TOF 1 de Mendoza evaluaron que los hechos juzgados constituyeron crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio.

En el mismo fallo, también recibieron prisión perpetua ocho ex militares e integrantes de las fuerzas de seguridad provincial, en tanto el resto de las condenas fueron de entre tres y 20 años de prisión.

Las penas impuestas a los ex magistrados coincidieron con las que habían requerido los fiscales del caso Dante Vega, Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante durante los cinco meses de exposición de los alegatos, instancia en que describieron integralmente el aparato estatal represivo desplegado en la provincia, desde las autoridades militares hasta la actuación de los magistrados.