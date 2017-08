Paro de los trabajadores del Inti contra la precarización

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) realizaron ayer un paro de 24 horas en la sede central del organismo contra lo que denunciaron como "persecución sindical, la precarización laboral y la corrupción".

La huelga fue decidida en una asamblea que tuvo lugar en la sede Migueletes del Inti Desde el gremio ATE-Inti denunciaron que las autoridades no dejaron ingresar al establecimiento a unos 2.100 trabajadores. Empleados dijeron que la protesta no es "caprichosa" y que responde "a la sistemática violación del Convenio Colectivo de Trabajo por parte de las autoridades, al atraso salarial y a la imposición del presentismo, un intento disciplinador y flexibilizador que castiga principalmente a las mujeres trabajadoras". "Sabemos que esto no escapa al ataque generalizado que está sufriendo la clase trabajadora en general que desde la asunción de Mauricio Macri ha sufrido despidos masivos, vaciamiento, el desguace del Conicet y la profundización de la política de que los científicos vayamos "a lavar los platos»", agregaron. Según denunciaron, "en un hecho inédito en los 60 años de vida del Instituto, su presidente Javier Ibáñez dio la orden de clausurar la entrada de la sede central ubicada en avenida General Paz 5445".