Para Pérez Esquivel, la entradera que sufrió podría representar "un mensaje"

El premio Nobel de la Paz 1980 y presidente de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, sufrió una "entradera" en su casa ubicada en el partido bonaerense de San Isidro y no descartó que sea un "mensaje" por su actividad política.

"Aquí uno se da cuenta de que estamos muy indefensos. Estamos como querellantes en la causa (por la desaparición de Santiago) Maldonado, está el tema de Malvinas también. Puede ser", afirmó al ser consultado en radio Rivadavia si el robo podía tratarse de un "mensaje".

El robo fue cometido en la tarde del jueves, poco después de las 15.30, en una propiedad de la calle Héroes de Malvinas al 300 de ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron que cuando el nieto de Pérez Esquivel, de 18 años, salió a la calle para sacar la basura fue sorprendido por dos asaltantes que lo obligaron a ingresar a la vivienda, y esperaron que llegaran sus abuelos, mientras que un tercero se quedó en la calle de "campana".

Tras permanecer unos 45 minutos en la casa --donde maniataron a las víctimas-- los ladrones escaparon llevándose unos 4.500 dólares, 3.000 euros, 3.000 pesos, algunas joyas y celulares.

En la cuenta de Facebook "Prensa Pérez Esquivel" confirmaron que los delincuentes "estaban esperando afuera del domicilio y cuando uno de los nietos de Adolfo abrió la puerta ingresaron a la vivienda por la fuerza".

"Ninguno de los tres (por Pérez Esquivel, su esposa y su nieto) fue golpeado y se encuentran bien, pero fueron atados mientras se llevó a cabo el robo durante aproximadamente 45 minutos", acotó el comunicado.

"Se llevaron dinero y diversos objetos de valor. Estaban bien organizados, no eran principiantes", añadió.

Además, destacó que "no es normal que Adolfo y su familia sufran robos domiciliarios, pero en el lapso de los últimos 12 meses hemos sufrido el robo de la casa de Miramar y ahora el de la vivienda en San Isidro", por lo que "no parecen casualidades".

"Exigimos a las autoridades provinciales del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo que investiguen lo ocurrido para evitar que vuelva a suceder. Esperamos que esto se pueda esclarecer lo más rápido posible", añadió el posteo.

Según puntualizó, el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, "se comprometió a dedicar recursos a la investigación".

"El caso está en manos del fiscal Claudio Scapolan, del área Criminal de la Departamental San Isidro. Agradecemos el acompañamiento y solidaridad de todos, en especial de los compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria y del Servicio Paz y Justicia", completó.

En la comisaría 1ra. de San Isidro se labró un sumario por "robo calificado por el empleo de arma de fuego".

Pérez Esquivel sostuvo que su vivienda "estaba marcada" ya que el día anterior una mujer quiso entrar aduciendo que iba a comprar una mesa pero que, supuestamente, se había equivocado de dirección.

Según detalló el dirigente, los delincuentes sorprendieron a su nieto cuando salía del lugar, lo encerraron y esperaron a que llegara él con su esposa para perpetrar el robo.

"Lo más serio es que se llevaron muchas condecoraciones y cosas de muchos países", lamentó Pérez Esquivel, quien además destacó que los ladrones "era gente con un hablar bastante educado y muy firmes".

"Estábamos totalmente indefensos. Lo que más me importaba era que no le hagan daño a la familia. Decían que tenían armas pero no las exhibieron. Actuaron con guantes, con mucha precisión. Fue un operativo muy bien organizado", añadió.

Custodia

El Nobel 1980 contó que tras el robo se comunicó con Ritondo y ahora tiene custodia en su domicilio.

"Esto está en la fiscalía. Ayer habló el ministro Ritondo y vamos a ver si los pueden localizar, por lo menos para recuperar algunas cosas", completó el premio Nobel, una figura prestigiada a nivel mundial en el campo humanitario.

Asimismo, recordó el anterior robo en su casa de Miramar, que "fue saqueada, se llevaron hasta los inodoros, las piletas".

"Uno ve que estamos en un estado de indefensión", insistió: "Está lo de Maldonado, está lo de las Malvinas, hay muchas cosas, estamos en una tensión muy fuerte en el país, y nosotros lógicamente estamos participando".