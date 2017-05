Otro femicidio en Salta, mientras en Mar del Plata desapareció una mujer

Una adolescente de 15 años que estaba embarazada y permanecía desaparecida desde el 25 de abril en la ciudad salteña de Orán fue hallada asesinada a puñaladas. El cuerpo de Camila Catherine Rodríguez, quien afrontaba el sexto mes de gestación, apareció a la vera de la ruta 50 totalmente desnudo y con heridas de arma blanca en la zona del cuello.

En tanto, en Mar del Plata, una mujer madre de dos niños, Erica Melisa Romero, permanecía hasta anoche desaparecida desde el jueves pasado en que la vieron por última vez. Allegados dijeron que el viernes mantuvo un contacto telefónico con un familiar para preguntar por sus hijos.

Anoche, de todas maneras, apareció en su muro de Facebook un mensaje y la Policía investigaba si realmente fue escrito por ella. "Gente, estoy muy bien. Me fui de viaje, necesitaba unos días. Gracias a todos por preocuparse. Los quiero! Estaba sin batería, ahora cargo el celu!", se leyó en su cuenta de la red social.

Erica desapareció el jueves y su familia realizó la denuncia unos días después.

De 32 años, al tiempo que la busca la policía, la fiscalía analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad del municipio.

La mujer es mamá de un niño de cuatro años y una niña de 11, y vestía campera negra de cuero y unos borceguíes color gris cuando salió de su casa, en la calle Moreno al 6400 de Mar del Plata.

Ayer su madre se mostró desconsolada. "Le pido que vuelva que la necesitamos", clamó la señora, quien dijo no saber que pasó con su hija. "Cuando llegué el jueves a las 10 de la noche me encontré con que los nenes estaban solos. La llamé, no me respondió el teléfono. Me había mensajeado más temprano diciéndome que iba a estar en casa a las cinco de la tarde", señaló.

"Pensé que era una escapada e iba a volver. Le pido que vuelva que la necesitamos", agregó la mamá.

Otro familiar de Erica dijo que "es la primera vez que desaparece, no hubo ninguna discusión y el novio tampoco sabe".

Según este familiar, el viernes la joven se comunicó con un allegado a través de WhatsApp, para consultar cómo estaban sus hijos. Luego, no volvió a contestar.

El fiscal Leandro Arévalos pidió un análisis de las cámaras del centro de operaciones y monitoreo (COM) del municipio marplatense.

Fuentes de la investigación manifestaron que la mujer no mantiene relación con el padre de los niños, pero sí con el hombre que los crió y con quien es su pareja desde hace seis meses. En ese sentido, afirmaron que los dos hombres prestaron testimonio y colaboraban con la búsqueda.

Orán

Con relación a la adolescente embarazada asesinada en Orán, la fiscal Claudia Carrera informó que el cuerpo de la víctima fue encontrado por tres niños que se habían internado en un cañaveral a mascar cañas de azúcar.

Los menores avisaron a sus padres y estos a la Policía que hallaron el cuerpo de la mujer, a metros de la ruta 50, frente al barrio Caballito de esa ciudad del norte salteño, donde vivía la chica.

Del cuerpo de la menor, según indicaron medios locales, se extrajo un feto de 30 centímetros.

Por otro lado, trascendió que cerca del cadáver fue encontrada un arma blanca que será sometida a pericias para establecer si fue la utilizada para cometer el crimen.

El cadáver tenía dos heridas a la altura del cuello y estaba en estado de putrefacción.

La autopsia determinó que la joven estaba embarazada de entre seis y siete meses. Este caso de femicidio se suma a varios que se produjeron en esa provincia.

En Trelew



Una adolescente de 13 años murió en Trelew tras ser baleada a quemarropa por una mujer en una plaza, a la que había sido convocada a través de Facebook por otra menor de su misma edad. La chica, Candela González, recibió dos disparos a quemarropa -uno en la cabeza- y por el hecho fue detenida Jorgelina Domínguez Reyes, de 27 años, y su novio, de 32.