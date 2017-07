Otorgan prisión domiciliaria a tres represores en La Pampa

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso el fin de la prisión preventiva para tres represores que, no obstante, permanecerán detenidos pero en sus domicilios.

Se trata de Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera y Roberto Oscar Fiorucci, todos condenados por un tribunal oral pampeano en la denominada causa "Subzona 14".

Sobre los tres pesan condenas firmes desde 2013: el ex teniente coronel Greppi y el ex comisario general Aguilera, a 20 años; el ex comisario Fiorucci, a 12.

Los represores están sometidos a un segundo juicio, denominado "Subzona 14", en el que aún no hay sentencia firme y, en consecuencia, están excedidos los plazos de la prisión preventiva.

El fallo de Casación, firmado por los jueces Juan Carlos Gemignani, Angela Ledesma y Eduardo Riggi, rechazó un recurso presentado por el fiscal general Alejandro Cantaro. "Los encausados se encuentran cumpliendo condena firme en otro proceso que se les siguió por delito de lesa humanidad -bajo la modalidad de detención domiciliaria en razón de la avanzada edad y deteriorada salud de los condenados-, por lo que no se verificaban riesgos procesales que ameritaran continuar con la medida cautelar", dijeron los jueces.

Se investigó la actividad represiva en los principales centros clandestinos, como la Comisaría 1ª de Santa Rosa, la ex Brigada de Investigaciones y las comisarías de General Pico, Catriló y el Puesto Caminero de Jacinto Arauz.