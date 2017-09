Operativo de búsqueda de Bryanna Reganzani dio resultado negativo

Unos 80 efectivos de la policía bonaerense realizaron un operativo con perros en una fábrica abandonada sin obtener ningún rastro ni elemento, en el marco de la causa por la búsqueda de Bryanna Reganzani, la adolescente de 16 años de Villa Madero, en el partido bonaerense de La Matanza, que desapareció el jueves 7 de septiembre a la salida de la escuela.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental y de las Distritales con perros de la policía Bonaerense y de la Gendarmería en la fábrica abandonada que pertenecía a jabón Federal, en Crovara y General Paz, tras lo cual las fuentes confirmaron que no se encontró ningún elemento que pueda aportar a la causa.

La adolescente salió del colegio Nuestra Señora de Lourdes el jueves a las 13,45 y caminó por la calle Rivera con una amiga y su mamá, de quienes se separó en la esquina de Cabildo. A las 14,07 mandó un mensaje a su novio avisándole que ya estaba llegando a su casa.

La denuncia fue radicada por su madre luego de que niña no le respondiera los mensajes, en la comisaría 1ª de La Matanza.

"Si digo que a mi hija la secuestraron es porque no creo que hayan tenido motivos para irse por su propia cuenta. Ella estaba bien, no puedo decir que estuviera deprimida o algo así", aseguró ayer Miriam, madre de la adolescente, a la salida de una misa para pedir por su aparición con vida de Bryanna, realizada en el colegio de la chica.

Ante la consulta de que su hija pudiera haber arreglado un encuentro con otra persona, la madre aseguró no saberlo: "Bryanna estaba todo el día con el celular, pero no sé si se comunicó con alguien ese día. No tengo una sospecha sobre alguien en particular".

"Su novio sabe lo mismo que yo. Me aseguró que estaba todo bien entre los dos y me mandó las capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con mi hija", explicó Miriam.

La mujer aseguró también estar conforme con la investigación, y que se comunicó con ella la ministra Patricia Bullrich.