La mamá de un niño de 11 años, que dijo haber matado a "un «transa» porque sí" cuando fue entrevistado el domingo por el programa Periodismo Para Todos, del periodista Jorge Lanata, quien fue denunciado por el dirigente social Juan Grabois por vulnerar los derechos del chico antes y durante ese reportaje, declaró ayer que el pequeño "es un nene, se duerme mirando Disney Junior".

"El tiene un problema con las drogas, yo pedí la internación tres veces pero nunca me dijeron nada. Fui al municipio de Lanús y tampoco se ocuparon", dijo ayer Fernanda, la mamá del niño entrevistado por el programa de Lanata, ayer en Radio 10.

"Todo esto empezó cuando él tenía ocho años. Ahora tiene 11", dijo Fernanda. La madre contó también que "lo agarraron como cuatro veces, pero nunca con armas. El ha robado, pero no mató a nadie".

Habló después de la difusión de la entrevista y de la denuncia que el jefe del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, anunció que presentará contra Lanata por haber mostrado al niño, haber utilizado su apodo verdadero, no haber distorsionado su voz y, además, haber utilizado su imagen para promocionar un productor comercial. La madre dijo que el chico estaba "agrandado" por haber salido en la televisión, pero después de la repercusión que tuvo la entrevista "le dio miedo".

"Yo lo crié sola a él, nadie me ayudó. Vivo con él y otros tres hermanos. El papá está preso desde que él tiene diez meses. Lo fue a visitar, pero ahora ya no lo llevo. Yo no me drogo, tengo 30 años y nunca fui a una comisaría, salvo para sacarlo a él", advirtió.

"Quiero que lo ayuden, no quiero que lo traten como un asesino", aseguró la mamá del niño, que habría sido presionado por la policía y un funcionario de la Municipalidad de Lanús para que diera la entrevista al programa de Lanata.

Lanata reporteó anteayer al dirigente social Juan Grabois, quien le dijo que "ustedes vulneraron los derechos de un niño por su edad, por su condición social y por su estado de salud mental".