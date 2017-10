No desayunar duplica el riesgo de arteriosclerosis, según una investigación

Saltarse el desayuno o alimentarse mal al empezar el día duplica el riesgo de desarrollar una arteriosclerosis, un aumento del espesor de la pared de las arterias que puede ser fatal, según un estudio publicado ayer en el Journal of the American College of Cardiology, de los Estados Unidos.