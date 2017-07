"No adhiero absolutamente para nada con las políticas de Macri", dijo Rodrigo de la Serna

El actor Rodrigo de la Serna cargó duramente contra el gobierno nacional y mostró su preocupación por el tono "violento" que adquirió la grieta, una circunstancia que responde, en su parecer, a la campaña electoral.

"No comparto las políticas (del presidente Mauricio Macri), para nada. No adhiero en absolutamente nada. Me parece muy triste, muy doloroso lo que está pasando", manifestó de la Serna en diálogo con el programa El Mediodía de Del Plata, en AM 1030.

Respecto a figuras del espectáculo que están identificadas con Macri, como Oscar Martínez, Juan José Campanella y Luis Brandoni, el actor señaló: "Son muy antiperonistas, y todo el folklore peronista les generará un poco de urticaria. Pero tendrán sus motivos y sus razones también".

De la Serna consideró que la grieta "se ha intensificado" en los últimos meses por los comicios que se vienen: "Es una grieta electoral de parte de este gobierno, como también lo fue en algún momento del otro lado".

"Hoy, lamentablemente es muy difícil opinar de política en un medio de comunicación porque enseguida a uno lo estigmatizan, o empieza una carnicería, un desguazamiento. Está jodida la cosa a nivel mediático también, está muy caníbal", concluyó.