Nacido en Rosario, el servicio She Taxi se impone en Córdoba

Vanina Brizuela, referente en Córdoba del servicio de taxis conducido por mujeres a través de la aplicación She Taxi, dijo optimista que el sistema que "se va abriendo cada día más" y pidió la llegada de más trabajadoras del volante porque "nos están pidiendo muchos viajes y a veces no los podemos cubrir". She Taxi nació en Rosario hace siete meses y Córdoba fue la primera ciudad fuera de la provincia de Santa Fe en adoptarla.

"Somos 39 choferes en este sistema —sobre un total de 200 mujeres conductoras de taxi en Córdoba— y nos entran 100 llamadas por día, muchas de las cuales no llegamos a cubrir, además hay que tener en cuenta que la ciudad es grande", contó Brizuela, quién trabaja como taxista desde hace 11 años, y solicitó que más mujeres se sumen al sistema.

Vanina contó que la gente que ya lo utilizó "si no está muy apurada, nos espera", y refirió que en general las pasajeras son "en su mayoría chicas jóvenes, aunque tenemos un solo señor que nos llama siempre, y siempre nos espera".

Sobre los comentarios que reciben de las usuarias, la mujer aseguró que "nos dicen que nos eligen porque se sienten más cómodas, más tranquilas y más seguras".

"Una chica me dijo una vez que viajaba con nosotros porque había tenido insinuaciones, que no llegan a ser graves, pero sienten un poco de temor de tener que afrontar alguna situación incómoda, por lo que prefiere que la lleve una mujer", agregó.

Acerca de la decisión de implementar el sistema en Córdoba, Vanina indicó que en la agrupación de mujeres taxistas "siempre teníamos en mente hacer esto, porque justamente es lo que muchas pasajeras nos pedían, si las podíamos ir a buscar, sobre todo a la noche".

"Cuando sale esta aplicación, nos contactamos con María Eva Juncos, de Rosario, la creadora, y empezamos a bajarla", contó Vanina.

La mujer destacó que sus colegas hombres "nos cuidan mucho, a veces nos acompañan hasta que terminemos el viaje" y destacó que en materia de seguridad necesitan "que nos den el botón antipánico, que pedimos a la jefatura de policía para las mujeres que estamos usando la aplicación pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta".

SheTaxi es usada por cerca de 3.000 pasajeras en nuestra ciudad, donde la iniciativa surgió de crear una aplicación que prevenga situaciones de inseguridad y violencia.

María Eva Juncos dijo entonces que "hace 10 años que soy taxista y muchas veces las pasajeras me comentaban sobre actitudes de choferes que le generaban inseguridad, miedo o malestar cuando viajaban en taxis. Algunas eran sutiles, pero en realidad se trataba de acoso", consideró.

Fue entonces que Juncos investigó sobre tecnología y llegó a Pablo Botta, un ingeniero en sistemas que tenía una empresa de software libre llamada Movilizame. Junto a la desarrolladora, que venía realizando trabajos sobre transporte sustentable, crearon finalmente la aplicación gratuita.

El servicio permite solicitar un viaje y además, durante el mismo y cinco minutos después de terminado, posibilita que la pasajera participe de un chat con la conductora que la mantiene comunicada ante cualquier problema o inquietud.

En Rosario hay unas 70 taxistas registradas en SheTaxi, 35 de las cuales trabajan a diario y todas tienen habilitación municipal.