Murió la mujer más rica del mundo, Liliane Bettencourt, heredera de LOréal

Liliane Bettencourt, heredera del grupo de cosméticos LOréal y la mujer más rica del mundo, murió el miércoles por la noche a la edad de 94 años, anunció su familia en París en el día de ayer.

"Liliane Bettencourt murió esta noche en su domicilio. Hubiera cumplido 95 años el 21 de octubre. Mi madre se fue en paz", escribió su hija, Françoise Bettencourt Meyers, en un comunicado.

A la cabeza de una fortuna estimada en casi 40.000 millones de dólares (unos 33.000 millones de euros) por la revista estadounidense Forbes en 2017, Liliane Bettencourt era la mujer más rica del mundo y ocupaba el puesto 14º en el ránking de las mayores fortunas del planeta.

Tenía también en sus manos la segunda fortuna de Francia, detrás de Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH.

Bettencourt, que sufría Alzheimer y había sido puesta bajo tutela, se mantenía al margen de la escena pública desde 2012, año en el que abandonó el consejo de administración de LOréal y su rol de directiva del grupo.

El holding familiar, Thétys, presidido por Françoise Bettencourt Meyers, pero cuya madre Liliane, conservaba el usufructo, es el accionista mayoritario de LOréal, con el 33,05 por ciento de las acciones al 31 de diciembre de 2016.

Batalla judicial

Liliane Bettencourt estuvo en los últimos diez años en el centro de una batalla judicial tentacular que sacó a la luz pública sus conflictos familiares.

El principal caso de lo que se conoce como "el dossier Bettencourt" se basó en acusaciones de abuso de confianza.

A finales de 2007, Françoise Bettencourt Meyers acusó al fotógrafo François-Marie Banier, amigo íntimo de la millonaria, de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de su madre para obtener cientos de millones de euros de donaciones.

Banier fue condenado en apelación el 24 de agosto de 2016 a cuatro años de prisión y 375.000 euros de multa por haberse enriquecido de forma abusiva.

En otro episodio del caso Bettencourt, el político y ex ministro Eric Woerth, ex tesorero del partido del ex presidente de Nicolas Sarkozy, UMP ahora LR, fue imputado por tráfico de influencias, pero fue declarado inocente.

Nacida el 21 de octubre de 1922 en París, Liliane Bettencourt recibió una educación rigurosa con monjas dominicas. Su madre, pianista, murió cuando tenía apenas cinco años.

Desde entonces, fue su padre, el químico Eugène Schueller, el que se encargó de su educación. A los 14 años, Liliane empezó a trabajar como becaria en la compañía que había fundado su padre, L'Oréal. A la muerte de este, en 1957, heredó la empresa y, aunque se negó a dirigirla, siempre tuvo una voz fuerte en sus decisiones, hasta su retirada en 2012.

El grupo, un verdadero imperio de cosméticos, que ahora comercializa maquillaje, cremas y champúes en todo el mundo, con una facturación de 25.800 millones de euros en 2016, emplea a cerca de 90.000 personas en todo el mundo.

En un comunicado separado, el director de LOréal, Jean-Paul Agon, expresó su "inmensa tristeza" por la muerte de Bettencourt.

"Todos admirábamos profundamente a Liliane Bettencourt, quien veló siempre por LOréal, la empresa y sus colaboradores, y que estaba muy comprometida con su éxito y su desarrollo", agregó Agon.

"En este momento doloroso para nosotros, quisiera reiterar en nombre de nuestra familia todo nuestro apego y lealtad a LOréal y renovar mi confianza en su presidente, Jean-Paul Agon, y sus equipos en todo el mundo", apuntó por su parte Françoise Bettencourt Meyers.

celebridad. Una foto de 2012 cuando recibió un premio en París.