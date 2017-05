Murió Abelardo Castillo, un maestro de escritores

El escritor Abelardo Castillo, novelista, cuentista, dramaturgo y ensayista, autor de "El que tiene sed" y "Crónica de un iniciado", murió ayer a los 82 años, en la ciudad de Buenos Aires.

Allegados al escritor confirmaron que Castillo falleció tras sufrir una infección intestinal luego de una cirugía a la que se sometió en las últimas semanas.

El ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, lamentó la muerte del escritor y en su cuenta de Twitter escribió: "Todos extrañaremos a Abelardo Castillo (1935-2017). Seguirá enseñándonos a todos a escribir mejor".

El 27 de marzo de 1935 había nacido en Buenos Aires y hasta los 18 años vivió en la ciudad bonaerense de San Pedro.

Reconocido como un formador de escritores, además se destacó por su compromiso social y político en revistas literarias.

Durante la última dictadura cívico militar, Castillo dirigió El Ornitorrinco, una revista de resistencia cultural, y en 1979 lo incluyeron en las "listas negras" de intelectuales prohibidos.

Fundó y también dirigió El Escarabajo de Oro, mítica revista literaria que existió desde principios de la década del 60 hasta 1974.

Como dramaturgo, sobresalió la obra de teatro "Israfel", donde homenajeó al escritor estadounidense Edgar Allan Poe y con la que recibió el Primer Premio Internacional de Autores Dramáticos Latinoamericanos Contemporáneos del Institute International du Theatre, Unesco, París. "Las otras puertas", "Cuentos crueles", "Las panteras y el templo", "El cruce del Aqueronte", "Las maquinarias de la noche", "Los mundos reales", "El espejo que tiembla" y "Del mundo que conocimos" son algunos de los cuentos que escribió.









Con afecto y admiración

Apenas conocida la noticia de su fallecimiento, en las redes sociales se multiplicaron ayer los mensajes de escritores que lo despidieron con afecto y admiración.

La escritora Claudia Piñeiro expresó: "Qué tristeza enterarme de la muerte de Abelardo Castillo. Gran escritor y formador de escritores"."Murió Abelardo Castillo. Leerlo, seguir leyéndolo, más que un homenaje, es un favor que nos podemos hacer como lectores", escribió el novelista Eduardo Sacheri. En la misma línea, se expresó el historietista Horacio Altuna, quien manifestó en su cuenta de Twitter: "Murió Abelardo Castillo. Gracias por hacerme un buen lector a través de El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y los libros que escribió".

"Murió Abelardo. Un gran escritor y mi único Maestro. Recuerdo los años en su taller como una de las etapas más lindas de mi vida", señaló la escritora Silvia Arazi.

El escritor Sergio Olguín lo recordó como "un maestro para varias generaciones de escritores".

"Las tertulias de los viernes de Abelardo en Tortoni forman parte del patrimonio cultural. Contenía a Blaisten, Jobson, Costantini", expresó el escritor Jorge Asís en las redes sociales.

El dramaturgo Mauricio Kartun también escribió en Facebook: "Dicen que un buen poema es aquel que al terminar de leerlo te empuja a escribir otro. Eso tal cual me pasó a los 19 años leyendo un cuento suyo. Un empellón a la mano. Con lo que escribí gané un concurso y por ese reconocimiento temprano me dediqué a lo que me dedico. Una de esas formas curiosas y bonitas de la trascendencia en esto que hacemos: inspirar. Deshago el camino de 50 años y allá atrás en el origen está Abelardo inspirando. Se lo pude agradecer varias veces. Cada vez que pude. No encuentro otra manera mejor de despedirlo que agradecérselo públicamente otra vez".