Multitudinaria marcha por la desaparición de Maldonado

"Santiago te quiero; la voy a pelear hasta el final y no me importa nada qué me pase a mí", le gritó Sergio Maldonado a su hermano, Santiago, desaparecido desde el 1º de agosto. El grito resonó ayer en la Plaza de Mayo ante la multitud que se juntó para reclamar por el primer caso de un desaparecido desde la recuperación de la democracia. Donde el Estado (Gendarmería) fue señalado por varios testigos como el responsable de la captura del joven que simpatiza con la causa de la comunidad mapuche, en la provincia de Chubut.

Con extremos cuidados, ayudadas por familiares y amigos, un puñado de Madres de Plaza de Mayo subió con dificultad la rampa de madera, empinada, que conduce al escenario. Subían paso a paso, eludiendo los peligros de una llovizna persistente que mojaba todo lo que tocaba: las madres subieron con la foto de Santiago Maldonado entre sus manos, como un estandarte.

Lo hicieron exactamente así, reclamando por la aparición con vida de sus hijos, hace cuarenta años, en la misma plaza y junto a la misma pirámide. "Las madres pidiendo por un desaparecido... si no fuera que es cierto lo que estoy viendo, creería que estamos dentro de una película, de una ficción", comentó a este cronista un colega con larga trayectoria en cubrir "plazas".

Horacio Verbitsky, titular del Cels, se encargó de leer un tramo del documento que prepararon media docena de organismos defensores de los derechos humanos para el acto de ayer: "Lo único cierto es que la Gendarmería intervino, reprimió sin orden judicial. Que el operativo lo dirigió directamente Pablo Noceti, jefe de gabinete de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ex defensor de represores en provincias como La Pampa y Entre Ríos, y que calificó a los juicios de lesa humanidad como «la legalización de una vergüenza»".

El documento de los organismos también expresó la indignación de la comunidad mapuche por un nuevo acto represivo, que no es más que la continuidad del avasallamiento de derechos que se inició en el siglo XIX con la llamada Conquista del Desierto.

Homenaje del hermano

Sergio Maldonado, muy agradecido con todo el esfuerzo que los organismos pusieron a disposición para visibilizar el drama que vive su hermano, y a su vez revertir la extraña negación de responsabilidades que hasta la fecha viene expresando la Casa Rosada, homenajeó a su hermano leyendo algunos apuntes que rescató de entre sus papeles: "El dinero genera desigualdades"; "no serás libre ante el ojo del gran hermano", fueron algunos de los apuntes rescatados de la producción que discuten en la organizaciones defensoras de la identidad mapuche y su visión sobre el orden capitalista.

Por su parte, Andrea, que se presentó ayer en el escenario de la Plaza de Mayo como la cuñada del desaparecido Santiago, le trajo a los militantes y manifestantes el saludo y agradecimiento de "la familia" de Santiago, "que está en la ciudad de 25 de Mayo", en la provincia de Buenos Aires.

Andrea, angustiada, contó: "No nos dieron respuesta", y agregó, "Santiago apoyaba a la comunidad, apoyaba a sus derechos", completó.

La multitud, que cubrió un sector importante de la plaza, desde la pirámide hacia el oeste, cantó una consigna histórica: "Con vida lo llevaron, con vida lo queremos", y no escatimó silbidos y abucheos toda vez que fueron mencionados el presidente Mauricio Macri o su ministra Patricia Bullrich.

Luego del director del Cels y periodista Horacio Verbitsky tomó la palabra Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora. "Macri, cumpla con la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas" exigió. La convención referida es uno de los tratados más relevantes sobre derechos humanos de la OEA, y se encuentra vigente desde hace más de 20 años. Almeida también le exigió al presidente "que retire de manera inmediata a la Gendarmería de la ruta 40".

Finalmente, y siempre leyendo el documento previamente preparado por los organismos: Abuelas, Madres, Familiares, Hijos, Cels, Liga por los Derechos del Hombre, y Asamblea permanente por los Derechos Humanos, entre otros, Almeida advirtió al gobierno nacional y a los medios de comunicación dominantes que hacen de voceros de la Casa Rosada: "Dejen de inventar versiones falsas". Se refería al caso del presunto hallazgo de Santiago Maldonado en la provincia de Entre Ríos, en las últimas horas. La versión fue rechazada por el implicado, que no resultó ser el joven desaparecido.

Por último, los organismos, en su documento, apelaron al "diálogo entre la comunidad mapuche y el Estado".

Macri dijo que trabajan "a destajo" para saber qué pasó

El presidente Mauricio Macri aseguró que el gobierno trabaja "a destajo para intentar ver qué es lo que pasó" con Santiago Maldonado y advirtió que lo hace "sin mucha colaboración" del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"Estamos trabajando a destajo para intentar ver qué es lo que pasó", enfatizó el primer mandatario en relación al caso del artesano oriundo del partido bonaerense de 25 de Mayo, pero vivía en El Bolsón.

El jefe del Estado sostuvo que ayer habló "con la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich: hay búsquedas por distintos lugares, sin colaboración de esta organización (mapuche) que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos".

"Pero estamos igualmente intentando ver qué es lo que pasó", finalizó el presidente en diálogo con radio La Red.

Bullrich dijo a la Justicia que las fuerzas de seguridad a su cargo no realizaron "la detención" de Maldonado, tras una requisitoria del juez de instrucción porteño Jorge de Santo, en el marco de la tramitación de un hábeas corpus presentado por el colectivo Encuentro Verdad, Memoria, Justicia.

Bullrich agregó que "de ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esta es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción".

En una conferencia de prensa, pidió a la familia de Maldonado que se realicen un estudio de ADN para poder cotejar los resultados con los restos de cabello encontrados en el allanamiento en el regimiento de Gendarmería de El Bolsón.